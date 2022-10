TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, UKON Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa etti

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, UKON Denetim Kurulu Üyeliğinden istifasına dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal Kırmızı Et Konseyinin Denetleme Kurulu Üyeliğine seçildiğim 25 Nisan 2018 yılından bu yana konsey tarafından sadece bir defa denetleme kurulu toplantısına davet edildim. Bunun dışında bugüne kadar geçen süre içerisinde Ulusal Kırmızı Et Konseyinin üretici örgütlerinden ziyade sanayicilerin ve belli adreslerin güdümünde hareket ettiğini ve dolayısıyla bu konseyin hayvancılığımıza daha da önemlisi temsilcisi olduğum küçükbaş hayvancılık sektörümüze herhangi bir katkısı ve faydasının olmadığını, açık bir şekilde ifade etmek isterim. Sadece birileri için etiket haline gelen Kırmızı Et Konseyi ve benzeri konseyler kendileri çalıp kendilerinin oynadığı bir düzende bugüne kadar sektörümüz hayrına herhangi bir hizmetleri olmamıştır.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak; yetiştiricilerimizin onca emek ve zahmetine ve artan girdi maliyetlerine rağmen zararına karkas et sattığı ve bu satılan etlerin tüketicinin sofrasına gidene kadar en az üç kat arttığı, sonuç itibariyle hem yetiştiricinin hem de tüketicinin ciddi manada maddi kayıplara uğrayarak mağdur olduğu bir ortamda kılını bile kıpırdatmayan, altı boş, hiçbir projesi olmayan, sektörden çok kendi ego ve menfaatlerini gözeten, tabela konseyi görüntüsündeki adı Ulusal Kırmızı Et Konseyi olan bir şemsiyenin altında bulunmayı yetiştiricilerimize karşı bir haksızlık olarak görmekteyim.

Kaldı ki ismi Ulusal Kırmızı Et Konseyi olan bir kuruluşun bugüne kadar kırmızı et politikalarıyla ilgili ve yetiştiricinin düştüğü durumdan ötürü Merkez Birliğimizden herhangi bir görüş alma ihtiyacı bile duymayan bir zihniyet ile bir arada olmamız mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla toplam kırmızı et üretimindeki payımızın yüzde 30’lara ulaştığı bir dönemde sektörümüzü temsilen yönetimde bir kişinin dahi bulunmaması bu konseyin gerçek amacından uzak olmasının açık bir örneğidir.

Şu ana kadar aidat almaktan başka herhangi bir hizmet vermeyen ve sektörümüzün yanından bile geçmeyen, Merkez Birliğimizin nerede olduğunu dahi bilmeyen böyle bir konseyi tanımamız mümkün değildir. Dolayısıyla şu andan itibaren yetiştiricilerime olan saygımdan ötürü Ulusal Kırmızı Et Konseyindeki Denetleme Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna arz ederim.“