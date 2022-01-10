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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Tarımsal Öğretim’in 176 yılı kutlu olsun"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkede tarımsal öğretimin başlamasının 176. yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Ekonomi 10.01.2022, 08:51 10.01.2022, 09:06
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Tarımsal Öğretim’in 176 yılı kutlu olsun"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkede tarımsal öğretimin başlamasının 176. yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, Türkiye’de ilk tarımsal öğretim faaliyetlerinin 10 Ocak 1846’da İstanbul’da Yeşilköy semtinde bulunan Ayamama Çiftliği’nde kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile başladığını hatırlatarak, "Bugün itibariyle tarım, kalkınmanın hala ana sektörü durumundadır. Bu nedenle tarım sektörünün problemlerinin çözümünde her zaman yeni bilgi ve teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla ziraat fakültelerimize bu anlamda çok önemli görevler düşmektedir" dedi.

"Ziraat mühendislerinin ülke tarımında önemli sorumlulukları var"

Ziraat mühendisliği mesleğinin önemine dikkat çeken Çelik, açıklamasında, "Tarım öğretiminde 176 yıllık geçmişe sahip olan ziraat mühendisliği mesleğinin mensupları ülke tarımına hizmet etmektedir. Ülkemizde tarım ve hayvancılıkta önemli rol oynayan, insanların doyması ve iyi beslenmesi sorunlarına çözüm üretmek gibi üstlendiği önemli bir sorumlulukla, tarımsal teknik ve teknolojileri yetiştiricilerimize aktaran ziraat mühendislerinin önemini daha da artırmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital teknolojilerin tarımda kullanıldığı düşünüldüğünde bu teknolojileri çiftçilerimize aktaracak olan bir bakıma çiftçi ile bilgi ve teknik arasında köprü vazifesi gören ziraat mühendislerinin öneminin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Çünkü bitkisel ve hayvansal üretimden küresel ısınma sorununun çözümüne kadar çok geniş bir faaliyet alanı ziraat mühendisliği mesleğinin sorumluluğundadır" ifadelerine yer verdi.

"Ziraat fakülteleri ihtiyaca göre mezun vermeli"

Genel Başkan Çelik, ziraat fakültesi ve mezun sayısının fazlalığına dikkat çekerek, "Ülkemizde 45’e yakın ziraat fakültesi her yıl yaklaşık 4 bin ziraat mühendisi mezun vermektedir. Tarımsal öğretimin başladığı yıldan bu yana mezun olan 100 binin üzerindeki meslek mensubunun yaklaşık yüzde 25’i işsizdir. Çok sayıda ziraat mühendisi mesleği ile ilgisi olmayan işlerde çalışmaktadır. Diğer taraftan her yıl mezun olan çok sayıda ziraat mühendisi ise ihtiyacın üzerinde olması sonucu adeta işsiz sayısının giderek artmasına neden olmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"Ziraat fakültelerinde uygulamalı derslere ağırlık verilmeli"

Fakültelerde verilen derslerin teorik ağırlıklı olduğuna dikkat çeken Çelik, "Fakültelerin eğitim müfredatında uygulamalı derslerin yetersiz kalması, öğretim için gelen öğrencilerin büyük bir kısmının tarımla ilgilerinin bulunmaması gibi olumsuzluklar eğitimde kalitenin düşmesine neden olmakta, bu yüzden yeni mezun mühendisler mesleklerini icra etmekte zorlanmaktadırlar. Bu nedenle ziraat mühendislerinin teorik ve pratik bilgilerle donanımlı, analitik düşünebilen meslek mensupları olmaları gerekmektedir. Fakültelerde teorik eğitimin yanında daha çok pratik ve uygulamalı eğitim verilmeli ki mezun olan gençlerimiz sahada çiftçilere yetiştiricilere daha faydalı olsun. Çiftçiyi bilgi ile buluşturan, bir bakıma çiftçi ile bilgi ve teknik arasında köprü vazifesi gören Ziraat Mühendislerine günümüzde daha çok ihtiyaç duyulmakta ve ziraat mühendislerinin görev ve sorumlulukları ile ziraat mühendisliğinin önemi daha da artmaktadır ” ifadesini kullandı.

"Küçükbaş hayvan yetiştiricileri daha fazla eğitilmeli"

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin her zamankinden çok eğitime ihtiyaçları olduğunun altını çizen Çelik, "Ülkemizde ziraat mühendisliği mesleği için tarım öğretimi ne kadar önemli ise yetiştiricilerimizin eğitilmesi de en az o kadar önemlidir. ’Balık verirsen bir kez doyurursun halkı, öğretirsen balık tutmayı, hep doyar karnı’ deyişi bize eğitimin ne kadar önemli olduğunu kısaca özetlemektedir. Bunun bilincinde olan Merkez Birliğimiz ve Birliklerimiz kurulduğu 2006 yılından bu yana görev yapan çok sayıda personeli, ziraat mühendisleri, veteriner hekimleri ve tarım danışmanlarıyla sahada, yetiştiricilerimize yönelik değişik eğitim etkinlikleri ile çalışmalar yaparak teknik ve teknolojileri yetiştiricilerimize aktarmaktadır. Yine 2006 yılından bu yana uygulanmakta olan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde 400 civarında ziraat mühendisi ve veteriner hekim proje lideri ve proje teknik elemanı olarak sahada görev yapmaktadır" dedi.

Genel Başkan Çelik, açıklamasını Tarımsal Öğretim’in 176. yılının ziraat mühendislerine ve öğrencilere hayırlı olmasını temennileriyle sonlandırdı.

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