TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: “Tarım alanlarını nadasa bırakmak yerine yem bitkisi ekilsin”

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılıkta yaşanan yem açığının karşılanması için tarım arazilerini nadasa bırakmak yerine yem bitkileri ekilmesini aktaran Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefine ulaşabilmek için önce yetiştiricilerin yem ihtiyacının karşılanması lazım. Bu nedenle tarım alanlarını nadasa bırakmak yerine yem bitkileri ekerek kaba yem açığının bir kısmı karşılanabilir” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yetiştiricilerin kuraklıktan dolayı yem sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. 23 milyon hektarlık tarım arazisine sahip olan ülkemizde, her yıl yaklaşık 3,5 milyon hektara yakın tarım alanın nadasa bırakıldığını belirten Çelik, bu alanların ekonomiye kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’deki tarım alanlarının nadas bırakılması yerine alternatif yem bitkileri ekilerek yem kıtlığının önüne geçilebileceğini belirten Çelik, “Ülkemizde her yıl tarım alanlarının yüzde 15’i nadasa bırakılmaktadır. Nadasa bırakmak yerine bu alanlarda kurağa dayanıklı yem bitkilerinin ekimiyle kaba yem ihtiyacımızın bir kısmının karşılanması mümkün olabilir. Bu arazilerde Macar Fiği tritikale karışımı, korunga, yem bezelyesi gibi kurağa dayanıklı yem bitkileri ekimi yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanı Nihat Çelik, geçmişte ülkemizde uygulanan ‘Nadas Alanlarının Daraltılması’ projesi kapsamında mercimek, fiğ gibi bitkilerin ekimi yapıldığını da hatırlatarak, “Benzer bir çalışma ile hayvancılığımızın 50 milyon ton olan kaba yem açığının bir kısmı karşılanabilir” dedi.

Yem hammaddesi ithalatı azalır

Nadas alanlarına yem bitkilerinin ekilmesiyle yem hammaddesi ithalatının da azalacağına vurgu yapan Çelik, “Yetiştiriciler bu konuda eğitilmeli, üretim için teşvik edilmeli, bazı enstrümanlarla da desteklenmelidir. Böylece yem maliyetleri düşürülecek, yem hammaddesi ithalatımız da azalacak. Sonuç olarak ülkemizin hayvancılık sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak, kırmızı et üretimimizi daha üst seviyelere çıkarmak ve yetiştiricimizin mevcut durumunun iyileştirilerek üretime teşvik edilebilmesi adına; yem bitkisi üretimi ve üretim alanları artırılmalı, kendi yemini üretebileceği imkanlar sağlanmalı. Hayvan başına verimin yükseltilmesi için de uygulanan ıslah çalışmalarının benimsenmesi teşvik edilmeli” değerlendirmesini yaptı.