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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Büyükbaş azaldı, küçükbaş arttı"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, TÜİK tarafından 2021 yılı için açıklanan tarım istatistiklerine göre büyükbaş hayvan sayısının azaldığını küçükbaş hayvan sayısının ise arttığını söyleyerek "Büyükbaştan küçükbaşa dönüş var " dedi.

Ekonomi 12.02.2022, 08:39 12.02.2022, 09:06
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Büyükbaş azaldı, küçükbaş arttı"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, TÜİK tarafından 2021 yılı için açıklanan tarım istatistiklerine göre büyükbaş hayvan sayısının azaldığını küçükbaş hayvan sayısının ise arttığını söyleyerek "Büyükbaştan küçükbaşa dönüş var " dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada; küçükbaş hayvan sayısının 2021 yılı itibarıyla geçen yıla göre yüzde 6.3 oranında arttığını ve büyükbaş hayvan sayısının yüzde 0.7 oranında azaldığını belirterek " Büyükbaş hayvan sayısında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,7’lik bir düşüş olmasına karşın küçükbaş hayvan sayımız yüzde 6,3 artışla 57 milyon 519 bin 204’e ulaştı. Koyun sayımız yüzde 7,2 artarak 45 milyon 177 bin 690, keçi sayımız da yüzde 3 artışla 12 milyon 341 bin 514 oldu. Yüzde 0.7 oranında azalan büyükbaş hayvan sayılarına baktığımızda ise sığır sayısı yüzde 0.6 oranında azalarak 17.8 milyon baş, manda sayısı yüzde 3.6 azalarak 185.5 bin baş olarak gerçekleşti. Sahadan gözlemlediğimiz ve bize gelen bilgiler doğrultusunda büyükbaş sayısındaki azalış karşısında küçükbaştaki artışı büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin küçükbaşa yönelmesi şeklinde açıklayabiliriz" dedi.

Genel Başkan Çelik, açıklamasında ülkemizin tam bir küçükbaş hayvancılık coğrafyası olduğuna işaret ederek " Yıllardan beri her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemiz gerek iklim gerekse coğrafi koşullar bakımından küçükbaş hayvancılığa oldukça uygundur. Küçükbaş hayvancılık daha çok meraya dayalı olarak yapıldığı için gerek beslenmeleri gerekse bakımı büyükbaşa göre çok daha avantajlıdır. Küçükbaş hayvanların yaz aylarında meralardan yem kaynağı olarak yararlanmaları en azından girdi maliyetlerini olumlu yönde etkilemektedir. Büyükbaş hayvanların böyle bir şansı olmadığı için ve çoğunlukla fabrika yemleriyle beslendikleri için girdi maliyetleri haliyle daha yüksek olmaktadır. Küçükbaş berekettir, ikiz doğum oranları yüksek olup hızlı bir şekilde sürülerin büyümesine uygundur. Küçükbaş yetiştiricinin altın bileziğidir, başı sıkıştığında bir iki tanesini satıp derdine derman olur. Küçükbaşın daha birçok avantajını göz önüne alırsak büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin küçükbaşa yönelmesini normal karşılamamız gerekmektedir. Son dönemlerde başta yem olmak üzere girdi maliyetlerinin çok fazla yükselmesi tüm yetiştiricilerimizi etkilemekle beraber bu durum büyükbaş hayvan yetiştiricilerini küçükbaşa göre daha fazla etkilemektedir. Bana göre küçükbaşa yönelmedeki en önemli etkenlerden biri de budur" ifadelerine yer verdi.

Çelik, Avrupa ile rekabet edebilecek tek sektörün küçükbaş hayvancılık olduğuna vurgu yaparak " Küçükbaş hayvan sayısı bakımından Ülkemiz Avrupa birincisidir. Yıllardır birincilik konumunu devam ettirmekle beraber aradaki makası giderek açmaktadır. Bu nedenle küçükbaş hayvancılığımızın Avrupa ile rekabet edebilecek tek sektör olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizdeki kırmızı et açığının da küçükbaş ile kapatılabileceğini sürekli dile getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda desteklerinde tatmin edici boyutlarda artırılması ile küçükbaş hayvan sayımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef olarak önümüze koyduğu nüfus başına bir küçükbaşı yakalayıp dış ülkelere ihracatı artıracak düzeye geliriz " değerlendirmesini yaptı.

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