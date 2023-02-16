Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, deprem felaketinin yaşandığı bölgede yer alan 10 ildeki yetiştiricilere destekleme ödemelerinin Şubat ayı içerisinde yapılacağını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’ye teşekkür etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaşanılan deprem felaketinden dolayı hızla yaraların sarılacağı günlerden geçildiğini belirterek “Felaketten dolayı bölgedeki insanlarla birlikte 85 milyon vatandaşımız tarifsiz acılar yaşamaktadır. Herkes gerek bireysel olarak gerekse AFAD başta olmak üzere STK’lar ve gönüllü yardım kuruluşları vasıtasıyla maddi ve manevi olarak büyük bir seferberlik halindedir. Devletimiz, tüm Bakanlıkları ile deprem bölgesinde yaraların biran önce sarılması için yoğun çaba göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın bölgedeki vatandaşlarımız için yapılacak maddi destek açıklamaları acılarımızı biraz olsun hafifletmektedir ”ifadesini kullandı.

Genel Başkan Çelik, deprem bölgesinde bulunan yetiştiricilere destekleme ödemelerinin Şubat ayı içerisinde yapılacağı bilgisini vererek ” Sektörümüz açısından bizim en önemli ve yetiştiricilerimize doğrudan giden destek anaç koyun keçi destekleme ödemeleridir. Bu destekler yıllar itibariyle önceden belirlenerek Bakanlığımızca ilan edilen ödeme takvimi istikametinde genellikle yılın Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayının ilk haftasında yapılmaktaydı. Dolayısıyla Bakanlığımıza bir çağrıda bulunarak felaket bölgesinde yaşanılan durumun vahameti açısından bu ödemelerin 10 ilimiz için birkaç gün içerisinde acilen yapılmasını talep etmiştik. Ayrıca ülkemiz genelinde tüm yetiştiricilerimize kış mevsimi dolayısıyla bir defaya mahsus 50 lira hibe yem desteği verilmesi talebimizi de defalarca gündeme getirmiştik. Sayın Bakanımız, diğer desteklerle birlikte anaç koyun keçi destekleri ve sürü büyütme ve yenileme desteği ödemelerinin Şubat ayı içerisinde yapılacağını ve 10 ilimizdeki yetiştiricilerimizin 9 milyon küçükbaş hayvanı için hayvan başına 50 lira yem desteği verileceğini açıkladı. Bu taleplerimiz Devletimiz, Bakanlığımız nezdinde karşılıksız kalmadı. Bölgedeki yetiştiricilerimizin acısını, yaralarını biraz olsun hafifletecek bu kararlardan büyük memnuniyet duyuyor, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Bakanlığımız yetkililerine yetiştiricilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Felaket bölgesinde bulunan yetiştiricilere yapılacak destekleme miktarlarının artırılması hususuna da dikkat çeken Çelik “ Gerek sektörümüzün gerekse bütünüyle tarımın artan bir şekilde desteklenmesi sürdürülebilir olmanın yegâne yoludur. Özellikle ve öncelikle de deprem bölgesinde zor durumda olan çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimizin çok daha fazla desteğe ihtiyacı vardır. Dolayısıyla 10 ilimizin yer aldığı felaket bölgesindeki yetiştiricilerimize verilmekte olan desteklerin en az iki katına çıkarılarak ödenmesini Devletimizden, Bakanlığımızdan talep ediyoruz. Bu talebimizin de karşılıksız kalmayacağını umuyor ve bu yönde de Bakanlığımızın gerekli değerlendirmeleri yapacağına inanıyoruz “ dedi.