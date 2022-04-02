banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Buça Rus ordusundan temizlendi
Buça Rus ordusundan temizlendi
Beyza Dolu’dan Hande Erçel açıklaması
Beyza Dolu’dan Hande Erçel açıklaması
Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi
Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ramazan ayının tüm İslam âlemi ve ülkemiz için huzurlu bir şekilde geçmesi temennilerinde bulunarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi 02.04.2022, 08:10
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ramazan ayının tüm İslam âlemi ve ülkemiz için huzurlu bir şekilde geçmesi temennilerinde bulunarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Ramazan ayının tüm insanlık âlemi için hayırlara vesile olması dileklerinde bulunarak "Ramazan ayı muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, manevi duyguların yoğunlaştığı, kutsal aylarımızdan birisidir. Dolayısıyla bu ayın Ramazanın ruhuna uygun olarak en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Genel Başkan Çelik, Ramazanda gıda ve kırmızı et tüketimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

“ 2021 yılı verilerine göre küçükbaş hayvan sayımız 57,5 milyona ulaştı. Bu nedenle Küçükbaş hayvancılık açısından Ramazan ayı boyunca kırmızı et arzında bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kuzu eti fiyatlarında fazla bir artış beklemiyoruz.”

Ramazan ayı nedeniyle gıda ve kırmızı ette suni fiyat artışları olabileceğine dikkat çeken Çelik, “Yıllardır değişmeyen bir şey var o da Ramazan ayı geldiğinde gıda fiyatlarına yapılan zamlar. Dolayısıyla bu ramazanda da gıda ve et fiyatlarını artıran fırsatçılar olacaktır. Aslında bu fırsatçılar Ramazan ayının feyzinden yararlanmak bir yana insanlara bu mübarek ayda kötülük ettiklerini bilmeleri gerekir. Öncelikle bu konuda denetim mekanizmalarının çok etkin bir şekilde devreye sokulması sağlanmalıdır. Özellikle market ve kasaplardaki fiyatların çok yakından takip edilerek fahiş artışların önüne geçilmesi lazım. Bu manada Devletimize ve Bakanlığımıza güvenimiz sonsuzdur. Ayrıca Et ve Süt Kurumuda gerektiğinde devreye girerek, özellikle kırmızı etteki suni artışlara fırsat vermemeli, en azından Ramazan ayı boyunca piyasaya hâkim uygulamalarla insanlarımızın rahat bir şekilde et tüketmelerini sağlamalıdır. Dolayısıyla Et ve Süt Kurumunun satış mağazalarını artırarak ülke genelinde yaygınlaştırmasını vatandaşlarımız da memnuniyetle karşılayacaktır. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne atanan Sayın Mustafa Kayhan’ın gerekli atılımları yapacağına inanıyor bu vesileyle yeni görevinde başarılar diliyoruz ”değerlendirmesini yaptı.

Ramazan ayı boyunca çeşitli kurum ve kuruluşların muhtaç insanlarımızın yanında olması gerektiğine vurgu yapan Genel Başkan Çelik bir çağrıda bulunarak, "Belediyelerimiz başta olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlarımız ile varlıklı hayırsever vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. İçerisinde konserve et ve süt başta olmak üzere temel gıda maddelerini kapsayacak ramazan kolilerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması hususunda hummalı bir yarış içerisine girerek bu hizmeti yapmaları Ramazanın en güzel davranışlarından biri olacaktır. Dolayısıyla durumu iyi olan herkesi ve Belediyelerimizle birlikte Yardımlaşma Dernekleri ve Vakıflarını seferberlik halinde ramazan paketlerini muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çelik, Ramazanda sağlıklı beslenmenin önemine de dikkat çekerek "Hayvansal ürünlerin özellikle kırmızı etin, insan sağlığı, bağışıklık sistemi ve dengeli beslenme üzerinde önemli etkileri vardır. Dolayısıyla ramazan boyunca vatandaşlarımızın doğal gıda niteliğinde olan kuzu eti ve koyun keçi süt ve mamullerini mümkün olduğunca daha fazla tüketmeleri ramazan ayını daha rahat geçirmelerine vesile olacaktır" dedi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
14°
açık