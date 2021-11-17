TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik’ten yetiştiricilere önemli uyarı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, üreticileri ve yetiştiricileri uyararak, tarımsal desteklemelerden kesilen gelir vergisi stopajlarının iadesi için 31 Aralık tarihine kadar vergi dairelerine başvurulması gerektiğini belirtti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üreticilerimize ödenen tarımsal desteklemeler kapsamında bitkisel destekleme ödemelerinden yüzde 4, hayvansal destekleme ödemelerinden ise yüzde 2 oranında kesilen gelir vergisi stopajları 26 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7338 sayılı Kanun ile kaldırılmış ve aynı Kanun ile de bu hükmün yürürlüğe

girdiği tarihten önce tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi tutarlarının vergi dairelerine başvurulması halinde faizi ile birlikte iade edileceği hükmü getirilmişti. 1 Ocak 2016 tarihinden anılan Kanun’un yayımlandığı 26 Ekim 2021 tarihine kadar üreticilere ödenen bitkisel desteklerden yersiz kesilen gelir vergisi stopajlarının faizleriyle birlikte geriye dönük 5 yıllık süre için ödenebilmesi için yetiştiricilerimizin vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Dolayısıyla zaman aşımı süresinin geriye dönük olarak 5 yıl olması sebebiyle iade talebinde bulunacak yetiştiricilerimizin 2016 yılı içinde yapılan kesintilere ilişkin zaman aşımı süresini kaçırmamaları için 31 Aralık 2021 tarihine kadar vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Çelik, üreticilerin ve yetiştiricilerin mağduriyet yaşamaması ve hak kaybı olmaması için 31 Aralık olan son günü beklemeden vergi dairelerine başvurmaları konusunda hassas davranmalarını isteyerek, "Vergi iadesinden faydalanacak olan üreticilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olması temennilerimle bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.