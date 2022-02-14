TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Gübre fiyatlarındaki yüzde 30 indirimi olumlu karşılıyor ve devamını bekliyoruz"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı ve aynı zamanda Van Erciş Ziraat Odası Başkanı olan Nihat Çelik, bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yapılan yüzde 30 indirime ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik yaptığı açıklamada, ülkemizde kışlık ekilişi yapılan stratejik ürünlerden buğday ile hayvancılıkta yem hammaddesi olarak önemli girdilerden olan arpa, yulaf, çavdar ve tritikalenin mart, nisan, mayıs aylarında azotlu gübrelerle üst gübrelemesi yapılacağını belirterek, “Üst gübreleme bitkinin gelişimi için çok önemlidir. Ülkemizde nitratlı gübrelerden amonyum nitratın terör olaylarında kullanımı gerekçesiyle yasaklanması nedeniyle çiftçilerimiz üst gübreleme için çoğunlukla üre kullanmaktadırlar. Bu nedenle üre gübresinde de indirime gidilmiş olması kayda değerdir. Diğer yandan bitkisel üretimde gübre kullanımının yüzde 40’lara varan oranlarda verim artışı sağladığı bilinen bir gerçektir. Onun için gübre ve gübreleme çiftçilerimizin verim artışı sağlaması için vazgeçilmezidir ve mutlaka gübre kullanmaları gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltede kayıplar yaşanmıştır. Bu yıl da çiftçilerimizin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yetersiz gübre kullanımı veya hiç kullanamaması gibi bir durumla karşılaşılırsa başta buğday olmak üzere bu yılda rekolte kayıpları yaşanabilecektir. Dolayısıyla çiftçilerimizin yeterli düzeyde gübre kullanabilmelerini son derece önemsiyoruz" dedi.

Çelik, açıklamasında gübre fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek, “2020 yılından 2021 yılının Kasım ayına gelinceye kadar gübre fiyatları dövizin artması gerekçe gösterilerek yaklaşık 4 kat yükseltilmiştir. Ancak sonrasında döviz kurlarında düşüş yaşanmasına rağmen gübre fiyatlarında herhangi bir gerileme olmamıştır. Dolayısıyla üre başta olmak üzere gübre fiyatlarında yüzde 30 indirime gidilmesini olumlu karşılamakla beraber bunun bir başlangıç olmasını diliyor ve indirimlerin devamını bekliyoruz. Bu üretim sezonunda gübreden kaynaklı verim kayıpları ile karşılaşılmak istenmiyorsa gübre fiyatlarında daha fazla indirime gidilmeli, çiftçilerimizin kolayca gübre alıp tarlasına bahçesine atması sağlanmalıdır. Aksi halde yetersiz gübre kullanımı veya kullanılamaması nedeniyle verim kayıpları olabileceği gibi hayvancılığımızın yem hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasında da birtakım zorluklar yaşanabilecektir” ifadelerine yer verdi.