TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “(Et ve Süt Kurumu) 88 lira olan karkas et alımlarını da 90-92 lira seviyesinde getirmiştir”

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kuzu etine yapılan yüzde 25’lik indirim sonrası TÜDKİYEB Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Et ve Süt Kurumu’nun kuzu etinde yaptığı yüzde 25’lik indirimden dolayı memnuniyetini dile getiren Çelik, yapılan hamlenin üretici açısından da önemli olduğunu açıkladı. Çelik, Et ve Süt Kurumu’nun 88 lira olan karkas et alım fiyatının 90-92 lira seviyesine çıkmasını da üretici için oldukça önemli olduğunu aktardı.

“Bu bizim için memnuniyet vericidir”

Burada konuşan Çelik, yapılan indirimin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Bakan Vahit Kirişçi’nin açıkladığı; özellikle Et ve Süt Kurumunun satış mağazalarında kuzu etinde yüzde 25 indirim yapılması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Bakan’a teşekkür ederiz. Et ve Süt Kurumu’nun yıllardır bu hamleleri yapması lazım. Dört bir yanımız fırsatçılarla çevrilmiş. Mustafa Kayhan’ın Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olmasından sonra kurum ‘bana dokunmayan bin yaşasın’ misaliyle hareket etmiyor. Dolayısıyla bu bizim için memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı.

“Et ve Süt Kurumunun yaptığı hamlelerle et tüketiminde payımızın yüzde 35-40’lara çıkacağını beklemekteyiz”

Yapılan indirimle beraber kuzu etinin kırmızı et tüketimindeki payının da büyüyeceğini bildiren Çelik, “Kırmızı et tüketiminde, kuzu eti tüketimi yüzde 25’lerin üzerine çıkmıştır. Biz üretimi arttırmakla beraber tüketimi arttırmazsak, tüketim bunun altında kalırsa, sektörde sürdürülebilirliğin olacağını mümkün görmüyoruz. Et ve Süt Kurumu’nun yaptığı hamlelerle et tüketiminde payımızın yüzde 35-40’lara çıkacağını beklemekteyiz. Sektörümüz açısından çok önemli bir gelişmedir” açıklamasında bulundu.

“(Et ve Süt Kurumu) 88 lira olan karkas et alımlarını da 90-92 lira seviyesinde getirmiştir”

Et alım fiyatlarının yükselmesinin üretici açısından iyi bir hamle olduğuna dikkati çeken Çelik, "Et ve Süt Kurumu kendi satış mağazalarında satacağı ette yüzde 25 indirime giderken yetiştiricilerin endişeleri olmuş olabilir. Et ve Süt Kurumu bir devlet kuruluşudur; belirlemiş olduğu fiyattan ortalama et alımında etin kilosu 107 liraya gelir. Et ve Süt Kurumu kendi mağazalarında indirime giderken özellikle 88 lira olan karkas et alımlarını da 90-92 lira seviyesinde getirmiştir. Çok önemli bir adım atılmıştır. Bu artışın devamını da bekliyoruz. Üretici ile birlikte bir arada düşünülmesinin açık bir ifadesidir. Kimse tereddüt etmesin bundan sonraki süreçte fırsatçılarla boğuşmayacağız. Et ve Süt Kurumu’nun yakamızı kirlenmiş ellere bırakmadan, devlet olarak, bu tür hamleleri yapması, kırmızı et üretimindeki payımızın yüksek olmasıyla beraber kuzu etinin de beraberinde artmasında çok önemli rol oynayacaktır. İleride bunların meyvesini beraber yiyeceğiz" diye konuştu.

"TÜDKİYEB olarak sektörün sahibiyiz, sakini değiliz"

Sektörde önemli bir pay sahibi olduklarını aktaran Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti:

“TÜDKİYEB olarak sektörün sahibiyiz, sakini değiliz. Birileri farklı şekilde bu işi yorumlayabilir. Lütfen bizim görüşlerimize başvursunlar. Devlet millet içindir, millet de devlet içindir. Bunu topyekun düşündüğümüzde devletin yapacağı her hamle, halkın ve milletin lehinedir. Rahat olsunlar, tereddüt etmesinler. İleride bu projenin ne kadar verimli olacağını hep beraber görecekler.”