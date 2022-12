TÜDKİYEB, Et ve Süt Konseylerinden istifa etti

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Merkez Birliği olarak Yönetim Kurulu kararıyla Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) ve Ulusal Süt Konseyi (USK) üyeliklerinden istifa ederek ayrıldıklarını açıkladı. Genel Başkan Çelik, 6 Ekim 2022 tarihinde de yaptığı açıklamayla UKON Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Genel Başkan Çelik, USK ve UKON’un küçükbaş hayvancılık sektörüne hiçbir faydası olmadıkları gerekçesiyle ayrılma kararı aldıklarını belirterek “Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz için vazgeçilmez bir sektör olduğu gerçeğinin görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Dolayısıyla bu konseylerin beklentilerimizi karşılamak bir yana sektörümüzü görmezden gelmeleri ve sektörümüze bir fayda sağlamamaları nedeniyle bu konseylerden Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu kararıyla ayrılmış bulunmaktayız. Koyunun ve keçinin olmadığı yerde biz de olmayız “ dedi.

Konseylerin yönetmelikleri doğrultusunda işlevlerini yerine getiremediklerine dikkat çeken Çelik, “ Et ve Süt konseylerinin yönetmeliklerinde sektöre ilişkin strateji belirlemekten plan ve projeler oluşturmaya, üreticilerin desteklenmesi ve girdi maliyetlerini düşürecek projeleri hayata geçirmesinden tüketici bilincini geliştirmeye ve piyasaların düzenlenmesine kadar birçok görevleri var. Ama maalesef bu görevleri yerine getirecek faaliyetlerini göremedik. Dolayısıyla bu konseylerin sektörümüze ilişkin yapmaları gereken işlevlerinden uzak kaldıkları bir tabloda ismen bulunmanın bir anlamı olmayacağı kanaatine vararak ayrılma kararı aldık” ifadesini kullandı.

Çelik, konseylerin gündeminde koyun ve keçiye yer verilmediğine vurgu yaparak “ Ulusal Süt Konseyi, tamamıyla inek sütü üzerinde yoğunlaşarak koyun keçi sütünü gündemine dahi almamaktadır. Şu an yaptıkları tek şey olan çiğ inek sütünün referans fiyatını belirlemekten öteye gitmemektedir. Bununla birlikte inek sütünden çok daha değerli olan koyun ve keçi sütüne referans fiyatı belirlememeleri anlaşılacak bir durum değildir. Ulusal Kırmızı Et Konseyinde de durum farklı değil. Konseyin haftalık dana ve kuzu yağsız kesim fiyatlarını ve dana karkas besi üretim maliyetlerini yayınlamaktan başka bir çalışmasını göremiyoruz. Ayrıca kırmızı et üretiminde yüzde 25’in üzerinde olan küçükbaşın payının yüzde 10 gibi küçük bir orana tekabül ettiği yönündeki açıklamaları sektörden ne kadar uzak olduklarının da bir göstergesidir” değerlendirmesini yaptı.

Genel Başkan Çelik, UKON ve USK üyeliklerinden istifa etmelerine karşın konseylerin çalışmalarını takip edeceklerini belirterek “ Et ve süt üretim ve tüketimini artırmak yolunda büyük küçük demeden tüm paydaşların dinamiklerinden tecrübelerinden faydalanılması temel amacımız ve vazifemiz olmalıdır. Konsey üyeliklerinden istifa ederek ayrılmış olsak da çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Bu konseyler, sektörümüzü hatırlar ve gündemlerine alırlarsa biz de her türlü desteği vermeye devam ederiz “ dedi.