TÜDKİYEB bölge toplantısı Ağrı’da düzenlendi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Doğu Anadolu Birlik Başkanları ile bir araya gelerek Ağrı’da bölge toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 14 ilin birlik başkanlarıyla bölge toplantısı gerçekleştirmek amacıyla Ağrı’da bir araya geldi. Türkiye’de yaşanan orman yangınlarında ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesinin ardından başlayan program, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in konuşmasıyla devam etti.

“Küçükbaş hayvancılığı bölgelerimizde cazip hale getirdiğimiz zaman göç tersine döner”

Küçükbaş hayvancılığın bölgelerde cazip hale getirilmesiyle birlikte göçün tersine döneceğini, vatandaşların doğduğu yerlere dönerek buralarda çalışabileceğini söyleyen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Cumhurbaşkanımızın her nüfus başına bir küçükbaş hayvanın olması noktasında bir planlamanın yapılmasının ardından, daha önce olmayan desteklerin sayın bakanın vermesiyle beraber biraz çıtamızı yükselttik. Tabi bu yeterli değil. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi noktasında belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez geçen sene yem desteği verildi. Bu bizi mutlu etti. Doğu Anadolu’da nüfus planlamasına göre her nüfus başına bir küçük hayvan olacağı şeklindeki üretimin düşük olmadığını görüyorum. Ağrı başta olmak üzere her ilimizin küçük baş hayvan sayısının nüfus sayısından fazla olmasını talep ediyorum. Bize ne düşerse biz hazırız. Küçükbaş hayvancılığı bölgelerimizde cazip hale getirdiğimiz zaman göç tersine döner, herkes köyünde yaşar. O zaman ülkenin refahı da daha güçlü olur. Ve insanların karnı doğduğu yerde doyar. Özellikle istihdam açısından da hiç kimseye ihtiyaçları kalmaz.” ifadelerine yer verdi.

“Küçükbaş hayvan popülasyonunda ciddi artışlar var”

Korona virüs salgınında başarı göstererek küçükbaş hayvan sayısında artış yaşadıklarını belirten, Genel Başkan Nihat Çelik, “Pandemi sürecinden bu güne kadar küçükbaş hayvan sayısında yüzde 12 civarında bir artış oldu. Bizim 47 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız şu anda 55 milyona ulaştı. Türk çiftçisi tarımsal hasılatta yüzde 5,8 oranında bir başarı sağladı. Ülke yetiştiricisi bu anlamda üretime devam etti.

Küçükbaş hayvan popülasyonunda şu anda ciddi artışlar var. Tabi bu yeterli değildir. Bu sayıyı 90 milyona çıkarmak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle çobanlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında bir takım çalışmaların olması lazım. Bizim ana başlıkta olan iki sorun var. Bunlardan biri çoban sorunu diğeri ise meradır. Bizim çok fazla talebimiz yok. Zaten hükümetimiz çeşitli desteklemeler veriyor.”

“Ormanlarımız otlatmaya açık olursa bizim yem açığımız ortaya çıkmaz”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle kuraklık nedeniyle artan yem fiyatlarında yüzde 30’a yakın bir düşüşün sağladını söyleyen Genel Başkan Nihat Çelik, ormanların koyu ve keçilere de açılması noktasında çalışmalar yapacaklarını vurgulayarak, “Şu anda küresel ısınma dünyayı etkisi altına aldı. Ama kuraklıkla beraber yem fiyatları artacaktır. Çünkü üretimde ister istemez düşme oldu. Şu an da Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle bakanımızın bizzat kendisi müdahale etti. Fiyatlarda yüzde 20-30 civarında aşağı çekilme var. Biz her zaman söylüyoruz, ormanın dostu koyun ve keçidir. Dolayısıyla eğer ormanlarımız otlatmaya açık olursa bizim yem açığımızda ortaya çıkmaz. Önümüzdeki dönem Allah nasip ederse yaptığımız çalışmalar neticesinde biz ormanlarımızın koyun ve keçiye açılmasını talep edeceğiz. Özellikle keçinin orman dostu olduğunu ispatlayacağız.” şeklinde konuştu.