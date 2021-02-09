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TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu;

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Şube Müdürleri, Akkurt madenciliğin uyguladığı esnek yarı mekanize tahkimat sistemini yerinde gördü.

Ekonomi 09.02.2021, 14:56
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TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu;

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Şube Müdürleri, Akkurt madenciliğin uyguladığı esnek yarı mekanize tahkimat sistemini yerinde gördü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Şube Müdürleri Gelik Beldesinde Akkur’t madencilik tarafından kurulan esnek yarı mekanize tahkimat sistemini yerinde inceledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Genel Müdürü Kazım Eroğlu, esnek yarı mekanize tahkimat sisteminin kurulmasıyla birlikte iş kazalarının artık yaşanmayacağını belirtti.

Ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdürü Yardımcısı İsmail Güner, Şube Müdürleri, Akkurt Madencilik sahipleri Ahmet Kurt, ve Alaatin Kurnaz ile beraber madene indi.

Eroğlu; ’Çalıştıracak olan arkadaşlar sıfır kaza hedefini koyabilir’

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Genel Müdürü Kazım Eroğlu, yarı mekanize tahkimat sistemi sayesinde iş kazalarının yaşanmayacağını söyleyerek, ’’Yıllardır bütün sempozyonlarda seminerlerde uluslararası sempozyumlarda Zonguldak havzasında genel bir tanı vardı. Çok fazla teknolizmaya uğramış dolayısıyla mekanize ekipmanlar burada uygulanamaz şeklinde bir tanı vardı. Tabi bunun ilk kırılması 2013 yılında oldu. Amasra’ya alınan tam mekanize şifti. Ondan sonra 2016 yılında Üzülmez’de şu anda kurum olarak 2017 yılında göreve geldiğimde 100 metreydi. 2020 yılı itibariyle 700 metre. 2021 olarak biz bunu kurum olarak 1 km çıkaracağız. Burada etkin faktörler bir damar kalınlığı, iki damar eğimliği ve sonra da damar taşında ki mevcut yapı. Çalıştıracak olan arkadaşlar sıfır kaza hedefini koyabilir. Bu sıkı kaza hedefi de tutar. Fantastik olan bir şey değil. Kesinlikle tutar. Bizim buraya bugün geliş amacımız hem arkadaşların kurduğu sistemi yerinde görmek. Birde aynı damar derinliği ile ilgili şu an Üzülmezde projemiz var. Buradaki mevcut uyumu göreceğiz. Uygulanacak arkadaşları getirdik işletme ve müessese müdürleri. Hep beraber ekip olarak göreceğiz. Karşılaştıkları zorlukları göreceğiz. Bir birine cesaret vermek’’ dedi.

Kurnaz; ’Uyguladığımız sistemle üretimimiz yüzde yüz arttı’

Akkurt Madencilik sahibi Alaattin Kurnaz, uyguladıkları sistemler üretimin yüzde yüz arttığını söyleyerek, ’’Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Genel Müdürümüz bizleri ziyaret etti. Yarı mekanize ile Kozlu’da üretim hakimdi. Onla yüzde yüz başarı elde edildi. Genel Müdürümüzde bizlere yardımcı oldu. Bu sektörün kurtulması bu esnek makinenin Zonguldak havzasına Taşkömürüne rödevans işletmesine damar yapımıza çok uygun olduğunu görüyorum. 3 ayda üretimimiz yüzde yüz arttı. İş güvenliğinde herhangi bir kazamız yok. Ahşap direk bir tane kullanmıyoruz. Biz maliyeti 2 yılda dönüşü olacak. Bu havzanın bana göre kurtulmasını bu esnek makine sağlayacak’ ’şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Şube Müdürleri, Akkurt Madencilik sahipleri Ahmet Kurt, ve Alaattin Kurnaz kullanıma kapatılan tarihi maden ocağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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