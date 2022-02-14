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TT Ventures’ın hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları açılıyor

Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures çatısı altında yoluna devam edecek olan Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT, yepyeni yapısı ve zenginleşen içeriğiyle 10’uncu dönem başvurularını 14 Şubat’ta almaya başlıyor.

Ekonomi 14.02.2022, 14:19
TT Ventures’ın hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları açılıyor

Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures çatısı altında yoluna devam edecek olan Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT, yepyeni yapısı ve zenginleşen içeriğiyle 10’uncu dönem başvurularını 14 Şubat’ta almaya başlıyor.

TTVentures, sağladığı desteklerle girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirketin teknoloji alanındaki girişimlere sistemli ve doğru büyümenin kapılarını açtığı kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’un, 10’uncu dönem başvuruları 14 Şubat’ta açılıyor. Bu yıl, PİLOT programına kabul edilecek ekiplere, farklı seçeneklere göre 100 bin dolara kadar nakit desteği imkânı sunulacak. Programa kabul edilen girişimlerden seçilenler ayrıca şirket tarafından direkt yatırım alma ayrıcalığına sahip olacak. Başvurular, turktelekompilot.com.tr web sitesinden kabul edilecek.

“Girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük ediyoruz”

Çevik girişimlerin dünya ekonomisine yön verdiğini belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, şunları söyledi: “Şirket, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki gücünü ve başarılarını global arenaya taşıma potansiyeline sahip ‘unicorn’larını ortaya çıkarma hedefiyle, Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile 2013 yılından bu yana teknoloji girişimlerini destekliyoruz. Sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığıyla da büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak uzun vadeli iş hedeflerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz. PİLOT’un 10’uncu döneminde programın yapısını da değiştirerek yüzde 100 Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures ile güçlerini birleştirdik. PİLOT’a kabul edilen girişimlerden seçilenlere şirketimiz ile yapacağımız yatırımlarda, girişimlere özel ayrıcalıklar sunarak girişimlerin büyümesine maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz. Girişimlerin gelişimlerine odaklanarak onlara ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşmış gelişim ve yatırım planları sunacağız. PİLOT’un yeni dönem başvurularını almaya hazırız ve yeni girişimlerimizle bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz.”

Başarılı girişimler ABD programına katılacak

Türk Telekom, TT Ventures ile desteklediği girişimlerin uluslararası boyutta ölçeklenmesi amacıyla program sonunda seçilen ekiplere ABD programına katılma hakkı sunacak.

TT Ventures’tan yatırım alma imkanı

Program süresince ekipler şirketin geniş yatırımcı ağına erişim imkânı bulmanın yanı sıra 100’e yakın mentorla birebir görüşebilecekler. Ayrıca girişimler, Türk Telekom’un iş bağlantılarına da erişme fırsatı yakalayacak. Programa seçilen ekipler program süresince aldıkları mentorlukların yanı sıra alanında uzman kişilerin vereceği çeşitli eğitimlere katılarak girişimcilik alanında yetkinliklerini geliştirebilecekler. Türk Telekom ile iş birliği yapma ve şirketten yatırım alma fırsatı yakalayacak ekipler ayrıca; ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım destekleri de alacak. Şehir dışından programa katılacak ekipler konaklama imkânından faydalanabilecek.

PİLOT’tan 10 milyonu aşan nakit desteği

Verilen bilgiye göre, 10’uncu dönem başvuruları açılacak olan PİLOT hızlandırma programından bugüne kadar 91 girişim mezun oldu, 5’i PİLOT mezunu olan 9 girişime TT Ventures ile yatırım yapıldı. Türk Telekom’un PİLOT kapsamında bugüne kadar girişimlere yaptığı toplam nakit desteği 10 milyon TL’yi aştı.

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