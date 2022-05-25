TSPB’de başkan değişmedi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde başkan değişmedi, İbrahim Öztop iki yıllık yeni dönem için yeniden seçildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 22. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında İbrahim Öztop, iki yıllık yeni dönem için yeniden TSPB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

TSPB Yönetim Kurulu’nun, 24 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında hali hazırda başkan olan İbrahim Öztop Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 2022 - 2024 dönemi için yeniden TSPB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. TSPB yönetim kurulu toplantısında Birlik Başkan Vekilliğine yeni dönemde de yine Mustafa Selim Yazıcı’nın devam etmesine karar verildi.