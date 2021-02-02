TSPB ve TİM’den ihracat yapan şirketlere ‘Kur Riski’ Paneli!

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği ile 2019 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” bu yıl pandemi koşulları nedeniyle, 4 Şubat’ta İstanbul’da 14.00 -16.30 saatlerinde çevrimiçi panelle başlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan’ın açılış konuşmalarını yapacağı çevrimiçi panel üç oturumlu olarak gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Borsa İstanbul İş Geliştirme Direktörü Kerem Aksoy’un yapacağı ‘Vadeli İşlemler ile Kur Riskinin Yönetimi’ oturumunda; Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türev İşlemler Müdürü Çağan Atlan konuşmacı olacak. Panelin ikinci oturumunda PWC Türkiye Denetim Hizmetleri Direktörü Aslı Gedik, ‘Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi’ni anlatacak. Son oturumda ise İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, ‘Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler’ hakkında bilgi verecek.

Yıl boyunca yapılacak kur riski panelleriyle, kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Etkinlikler ayrıca banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına açık olacak. Panele katılım ücretsiz olup zoom kontenjanın sınırlı olması nedeniyle 1 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar katılım kaydının tamamlanması gerekiyor. Kayıtları tamamlanan katılımcılara panele giriş için gerekli bilgiler e-posta ile yönlendirilecek. Yayın aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği youtube adreslerinden de canlı yayınlanacak. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için www.tspb.org.tr web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.