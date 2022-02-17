TŞOF Başkanı Apaydın’dan akaryakıt zamları hakkında açıklama

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ücretsiz binişler için verilen destek arttırılmalı” dedi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “1 yıl içerisinde artan maliyetler sonrasında esnafımızın tarifelerine gelen zamlar giderleri karşılayamayacak noktaya getirdi. Anayasamızın güvence altına aldığı 173’üncü maddesinde anlatıldığı gibi devletin esnaf ve sanatkârımızı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alması gerekiyor. Şoförlerimizin zor zamanlar yaşadığı akaryakıt zamları sonrasında şoför esnafımızın refah seviyesini yükseltmek, emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için akaryakıtta KDV’nin kaldırılması ve eşel mobil sisteminin tekrar uygulanması gerekiyor” diye konuştu.

“Ücretsiz binişler için verilen destek arttırılmalı”

Ücretsiz taşıma desteğinin yetersiz olduğunu vurgulayan Apaydın, “Şoförlerimizin artan maliyetlerle daha da zorlanmaması için halk otobüsçülerine verilen ücretsiz taşıma desteğine düzenleme gelmesi, en azından üstlerindeki yükü hafifletmek adına esnafımız için yeni ve rahatlatıcı bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Esnafımızın maliyetlerinin günlük olarak artması, artan maliyetler karşısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ücretsiz binişler için özel halk otobüslerine Ankara ve İstanbul’da araç başı verdiği desteğin halen bin 330 Türk lirası, diğer büyükşehirlerde bin TL, büyükşehir olmayan illere verdiği desteğin 800 Türk lirasında kalması akaryakıta 1 yıl

içerisinde yüzde 134 zam gelmesi ile esnafımızı zorluyor. Destekler arttırılarak güncellenmeli, yolcu başına hesaplanmalı” dedi.