TŞOF Başkanı Apaydın: “Taksicilerimiz yılbaşı gecesi 24 saat hizmet verecek”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Bu özel günde 81 il ve ilçelerimizin tamamında taksi duraklarımız 24 saat süreyle görev başında olacak. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirecek olan vatandaşlarımız güvenli ulaşım için trafikte mutlaka taksi kullanmayı tercih etmeli” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yaklaşan yılbaşı gecesi için açıklamalarda bulundu. Alkol tüketiminin arttığı yılbaşı gecesinde direksiyon başına geçecek sürücülere uyarılarda bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı gecesinde eğlence sektöründe hareketlilik bekleniyor. Ancak Yılbaşı gecelerinde yaşanan yoğunluk, olumsuz hava koşulları, uykusuzluk ve alkol kullanımının artmasıyla beraber trafik kazalarında artış yaşanıyor. 2022 yılının ilk 11 ayı içerisinde toplam 443 bin 843 trafik kazası meydana geldi. Bu dönemde en çok ceza ise 195 bin 373 kez ile alkollü araç kullananlara kesildi. Bu veriler geçen yıl ile kıyaslandığında alkollü araç kullanmanın oranı henüz daha yıl bitmeden yüzde 10 arttı. O yüzden özellikle yılbaşı gecesi sürücüler kendini iyi hissetmedikçe direksiyon başına geçmemeli” diye konuştu.

“Taksicilerimiz yılbaşı gecesi 24 saat hizmet verecek”

Yeni yıla kazasız belasız girmek için vatandaşların direksiyon başına alkollü geçmemesi gerektiğinin altını çizen Apaydın, “Bugüne kadar meydana gelen ölümlü trafik kazalarının en büyük sebebi alkol ve tedbirsizlikten kaynaklanıyor. Trafik cezaları ne kadar artarsa artsın sorumluluk sürücülerde olduğu için trafik kazalarının önüne bir türlü geçilemiyor. Özellikle alkollü araç kullanımının arttığı yılbaşı gecesinde geçmişteki hatalar tekrarlanmadan önlemler alınmalı. Bu özel günde 81 il ve ilçelerimizin tamamında taksi duraklarımız 24 saat süreyle görev başında olacak. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirecek olan vatandaşlarımız güvenli ulaşım için trafikte mutlaka taksi kullanmayı tercih etmeli” şeklinde konuştu.