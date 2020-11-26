TŞOF Başkanı Apaydın: “Köprü ve yol geçiş ücretleri esnafın belini büktü”

Özel sektörün işlettiği yol ve köprülerden geçişlerde nakliyeci esnafının çok sayıda problem yaşadığını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Esnafın bilgisi dışında kesilen cezalardan dolayı nakliyecilerimiz bir anda icra memurları ile karşı karşıya kalıyor. Herhangi bir tebligat yapılmadan ağır cezaların kesilmesi, esnafımızı araçlarını satmaya zorluyor” dedi.

Başta özel sektörün işlettikleri olmak üzere paralı yol ve köprülerden geçişlerde nakliyeci esnafının çok sayıda sorun yaşadığını vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Esnafımız sürekli kamyon sırtında yollarda direksiyon sallarken, banka hesaplarını, ödemelerini düzenli takip edemeyebiliyor. Geçiş kartında veya kredi kartında yeterli bakiyenin olmaması nedeniyle esnafımız geçiş ücretinin ödenmediğinin farkında olmayabiliyor. Böyle zamanlarda esnafımızın telefonuna bir mesaj gelebilir, adrese bir tebligat yapılabilir ancak hiçbir uyarı olmadan doğrudan icra işlemi başlatılıyor. Ücret ödemeden geçiş bedelinin 4 katı cezaya maruz kalan esnafımız, bunun yanında bir de icra masrafları, avukatlık ücretleri ödemek zorunda kalıyor. 4 kat ceza alınan bir sistemde bir SMS mesajı esnafa neden çok görülüyor? Tüm bu ödemelerin toplamı bazen esnafı aracını dahi sattırtmak zorunda bırakabiliyor. Oysa cezalar, ticaretin önüne geçmemeli, ödenebilir olmalı” şeklinde konuştu.

“Geçiş ücretleri yapılandırma kanununa dahil edilmeli”

Son yapılan yapılandırma kanununda yol ve köprü geçiş ücretlerine yer verilmediğini hatırlatan Apaydın, “Esnafın borçlarının yeniden yapılandırılması için çıkarılan yapılandırma kanununda maalesef nakliyeci esnafımız unutuldu. Yol ve köprü geçiş ücretleri yapılandırma kapsamına alınmadı. Halbuki onbinlerce nakliyeci esnafımız haksız yere maruz kaldığı geçiş ücretleri ve bunların cezalardan kurtulabilmek için bu kanunu bekliyordu. TBMM’de bir maddelik bir değişiklikle yol ve köprü geçiş ücretleri yapılandırma kanununa eklenmeli, nakliyeci esnafımızın bu haksız yüklerden bir an önce kurtulması sağlanmalıdır” dedi.