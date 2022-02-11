TŞOF Başkanı Apaydın: “Gelir desteği otobüs başına değil, yolcu başına olmalı”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, pandemide yolcu kapasitesinin yarıya düştüğünü belirterek, “Hiç evde kalmadan devamlı çalışan şoför kesimimize verilen gelir desteği artırılarak, otobüs başına değil yolcu başına verilmeli” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, özel halk otobüslerine verilen gelir desteğine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Pandemide yolcu kapasitesinin yarıya düştüğünü belirten Apaydın, “Özel halk otobüslerine ayrıcalıklı grupların ücretsiz binişleri için aylık olarak verilen gelir desteği Haziran 2018’den bu yana artmadı. Zaten bu 3 yılın 2 yılında pandemi nedeniyle zor günler yaşayan, hiç evde kalmadan devamlı çalışan, bu süreçte yolcu kapasitesi yarı yarıya azalan şoför kesimimize verilen gelir desteği artırılarak, otobüs başına değil yolcu başına verilmeli” dedi.

Apaydın, “Devlet sporcusu, 65 yaş üstü, en az yüzde 40 oranında engelli kişiler, gazi, gazi yakını ve şehit yakınları gibi 21 farklı kalemde ücretsiz seyahat hakkı olan dezavantajlı gruplar için özel halk otobüslerine sağlanan gelir desteği yeterli gelmiyor. Günlük ücretsiz taşınan yolcu oranı yüzde 30’lara yükseldi. Araç başına aylık olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de bin 330 lira, diğer büyükşehir belediyelerinde bin lira, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise 800 lira gelir desteği var” değerlendirmesini yaptı.

Apaydın, “Ücretsiz binişler için verilen bu gelir desteği güncellenerek artırılmalı. Ayrıca bu destekler araç başına değil, taşınan yolcu başına verilmeli. Türkiye genelinde 22 bin özel halk otobüsü, bu otobüslerin 28 bin şoför esnafı ve bu otobüslerde çalışan 60 bin personel var. İstihdama doğrudan katkı sağlayan bu kesimin enflasyon ve artan giderlerin karşısında desteklenmesi şart” ifadelerini kullandı.