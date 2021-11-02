TSKB'den yılın 9 ayında 774,3 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) ​​​​​​​yılın dokuz aylık döneminde kümüle net dönem karı 774,3 milyon TL oldu.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, kalkınma ve yatırım bankacılığı alanında sürdürülebilirlik modeliyle ayrışan TSKB, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin dönemde, toplam aktif büyüklüğünü yılın dokuz ayında yüzde 17 artırarak 60,1 milyar TL’ye ulaştırdı.

Bankanın kredi portföyü ise yüzde 16 büyüme kaydederek 45,6 milyar TL oldu. TSKB’nin ilk dokuz aylık dönemde gerçekleştirdiği, nakdi olarak yaklaşık 850 milyon ABD doları tutarındaki yeni uzun vadeli kredi kullandırımlarında ise yenilenebilir enerji, kapsayıcılık ve kapasite artışı yatırımları öne çıktı.

TSKB’nin özkaynakları yılın aynı döneminde yüzde 10 artışla 6,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, dokuz aylık kümüle net dönem karı 774,3 milyon TL oldu. Yüzde 16,1 seviyesinde özkaynak karlılığı elde eden banka, yılın ilk dokuz ayını yüzde 18,7 seviyesinde sermaye yeterlilik oranı ile tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, 2016 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmesinin, Türkiye’de iklim politikası anlamında yeni bir dönem başlattığına dikkati çekti. Börü, "Geçtiğimiz mayıs ayında yayınladığımız İklim Riskleri Raporumuzda iklim değişikliğine karşı belirlediğimiz yol haritası ile, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi paylaşmıştık. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik somut desteğimizi bu hedefler doğrultusunda sürdürüyoruz. Diğer yandan Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ülkemize yönelik etkilerine odaklandığımız bir dönemdeyiz. Sürdürülebilirliği merkeze alan dinamik iş modelimiz sayesinde paydaşlarımızın bu yöndeki ihtiyaçlarını yenilikçi çözümler ile desteklemeyi ve dönüşümlerine ortak olmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık ürünlerini çeşitlendirirken kredi portföyünün etkisini de yakın takip ettiğine değinen Börü, “Yılın üçüncü çeyreği SKA odaklı yatırım ve işletme kredilerine verdiğimiz destek açısından verimli bir dönem oldu. SKA Haritalandırma projemizi ise Türkiye’de çevre dostu, sürdürülebilir ve pozitif sosyal etkiye sahip yatırım kültürünün oluşması yönünde önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.





- “ESG risk rating notumuz ile Türk bankaları arasında ilk sıradaki yerimizi koruyoruz”





TSKB olarak iş modellerini bir adım öteye taşıyarak sürdürülebilirlik alanında çalışan genç girişimlere destek vermeye başladıklarına dikkati çeken Börü, "Sosyal bir girişim olan Ecording firması ile kredi sağladığımız firmalar adına, bir yıl içinde havadan 150 bin adet tohum topu atışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni iş birliği modeli ile Türkiye’nin sürdürülebilir ve düşük karbonlu ekonomisine yönelik katkımızı sosyal girişimciler kanalıyla da artırmayı planlıyoruz." bilgisini verdi.



Börü, TSKB’nin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında ayrışan performansını, saygın derecelendirme kuruluşlarından aldığı puanlamalar ile tescillediğini ifade ederek, “Üçüncü çeyrekte ESG ve kurumsal yönetim derecelendirme notlarımızda iyileşme kaydettik. Sustainalytics tarafından değerlendirilen 13,6 ESG risk rating notu ile Türk bankaları arasında ilk sıradaki yerimizi korurken, kendi kategorimizdeki global bankalar arasında 6. sıraya yerleşmenin mutluluğunu yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.