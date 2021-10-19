TSKB’den Enterprise Türkiye’ye Elektrikli Araç Alımı İçin 15 Milyon TL Finansman

Çevreye ve iklime duyarlı bankacılık anlayışıyla, sürdürülebilir kalkınma için değer yaratan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 100 ayrı ülkede, yaklaşık 10.000 lokasyonda verdiği hizmetle ‘dünyanın en büyük araç kiralama şirketi’ unvanını elinde bulunduran Enterprise Rent A Car’ın Türkiye operasyonunu yürüten Enterprise Türkiye’ye elektrikli araç fonlaması yaptı.

Enterprise Türkiye’ye sağlanan finansmana yönelik değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya: ‘‘Tüm dünyada daha da önem kazanan iklim dostu dönüşüm yolunda uzun yıllardır değer yaratan bir bankayız. Toplam kredi portföyümüzün yaklaşık yüzde 90’ını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla ile bağlantılı projelere ayırıyoruz. Enterprise Türkiye’nin tamamen elektrikli ve çevre dostu araç alımını, TSKB’nin bu yılın başında gerçekleştirdiği Sürdürülebilir Tahvil İhracı’ndan sağlanan fon kapsamında finanse etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 9 bin 500 araçlık filosunun yüzde 35’i hybrid ve elektrikli araçlardan oluşan Enterprise Türkiye’ye sağladığımız 15 milyon TL tutarında ve 24 ay vadeli finansmanla ilk kez elektrikli araç fonlaması yapmış olduk. Alınan bu elektrikli araçlarla her yıl toplam 82 ton karbon salımının azaltımına katkıda bulunacağız. TSKB olarak çevresel ve sosyal etkilerini her yönüyle incelediğimiz ve değerlendirdiğimiz temiz enerji yatırımlarını finanse etmeye ve düşük karbonlu ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz.”

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car’ın ana franchise sahibi Enterprise Türkiye’nin CEO’su Özarslan Tangün ise yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Dünyada mobilitenin geleceği yüzde 100 elektrikli , sıfır emisyonlu, doğa ve çevreye duyarlı araçlar üzerine kuruluyor. Biz de, Enterprise olarak filomuzu elektrikli ve hibrit araçlarla büyütüyoruz. Şu anda Enterprise Türkiye olarak ülkemizde araç kiralama şirketleri arasında en büyük elektirikli ve hibrit araç filosuna sahibiz. Müşterilerimize bu araçları kullanma fırsatı sunuyor, onları geleceğin çevreye duyarlı araçları ile tanıştırıyoruz. Ülkemizde tüketicilerin bu teknolojiyi endişe etmeden tercih etmeleri için araçları deneyimletme anlamında çok önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu bağlamda ihtiyaç duyduğumuz Yeşil Enerji finansmanında TSKB ile birlikte sektörümüzde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde Yeşil Enerji finansmanı konusunda TSKB ile işbirliğimizi geliştirerek elektirikli ve hibrit araç filomuzu daha da büyütmeyi hedefliyoruz. ”

TSKB, küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal bir girişim olan ecording ile başlattığı ağaçlandırma projesi kapsamında, Enterprise Türkiye için ulaşılması zor arazilere ecodrone’lar aracılığıyla 180 adet tohum topu atışı yapacak. Banka, kredi kullandırımı yaptığı firmalar adına bir yıl içinde toplam 150 bin adet tohum topu atışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.