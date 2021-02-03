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TSKB ve EBRD’den Mega Metal’e 4 Milyon Euro Destek Kredisi
TSKB ve EBRD, Türkiye genelinde özel sektörün finansmana erişimini iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği ortak program kapsamında; kaynak yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda her iki bankanın yüzde 50-50 oranında ortak olduğu krediyle, Kayseri’de bulunan Mega Metal’e 4 milyon Euro kaynak sağlandı. Finansman, şirketin işletme sermayesi kapsamında kullandırılacak.
Ekonomi 03.02.2021, 11:54
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işletme sermayesi kapsamında, merkezi Kayseri’de bulunan Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 157. sırada yer alan ince bakır tel üreticilerden Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. firmasına 4 milyon Euro tutarında kredi sağladı.
TSKB ve EBRD tarafından ilk olarak 2016 yılında imzalanan risk anlaşmasının ikinci fazı niteliğindeki risk paylaşım anlaşması, 2019 yılının ilk yarısında imzalandı. Risk paylaşım anlaşması ile Türkiye’de özel sektörde faaliyet gösteren firmaların yatırımlarını ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek amacıyla destek sağlanıyor.