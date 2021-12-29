TSKB, üniversiteli kız öğrencilere destek olmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Anadolu'nun dört bir yanındaki üniversiteli kız öğrencilere sunduğu burs desteğini sürdürüyor.

TSKB'nin açıklamasına göre, geleceğin kadın çalışanlarını eğitim ve fırsat eşitliği alanlarında güçlendirmek için 2018 yılında Türk Eğitim Vakıf (TEV) iş birliğiyle "Eğitimden Üretime" burs fonunu hayata geçiren banka, kız öğrencilere burs desteği sunuyor.

Burs fonunun yanı sıra bursiyerlerini iş hayatına hazırlamak hedefiyle öğrencilere mentorluk desteği de veren TSKB, deneyimli çalışanlarını, tecrübelerini TEV bursiyerleri ile paylaşmaları için onlarla bir araya getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Aslı Hancı, daha çok kadının iş hayatında yer alması için kararlı adımlar atmayı sürdürdüklerini ve "Eğitimden Üretime" burs fonunun bu anlamda örnek teşkil ettiğini bildirdi.

Kadın istihdamının artırılması yönünde hem finansman olanakları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle somut katkı sağlamaya çalıştıklarını aktaran Hancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yürüttüğümüz uzun soluklu sosyal projeler arasında 2018'de TEV iş birliğiyle kurduğumuz 'Eğitimden Üretime' burs fonu, bizim için özel bir yere sahip. Çünkü fırsat eşitliğini merkeze alan bir ekonomik kalkınmanın başarılması için öncelikle kadının eğitimle güçlenmesi gerekiyor. Burs programımızla her sene üçüncü ve dördüncü sınıflarda okuyan üniversite öğrencisi kızları destekliyoruz. 2018'den bu yana burs fonumuzla 150 kız öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mentorluk programıyla bursiyerlerimizin kariyer yolculuklarına daha donanımlı başlamalarını hedefliyoruz. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönündeki projelerimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz."







