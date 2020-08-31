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TSI Seats, Turquality Destek Programı’nda

TSI SEATS, TURQUALİTY DESTEK PROGRAMI’NDA

Ekonomi 31.08.2020, 12:07
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TSI Seats, Turquality Destek Programı’nda

Kibar Holding, Türk Hava Yolları ve THY Teknik A.Ş. ortak girişimi olarak kurulan TSI Seats, küresel Türk markaları oluşturma hedefiyle yürütülen Turquality Destek Programı’na dahil edildi.

Türkiye, Orta Doğu ve Balkanlar’daki ilk ve tek uçak koltuk üreticisi olan TSI Uçak Koltuk Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. 2012 yılında Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş. ve Kibar Holding şirketlerinin ortak girişimiyle uçak koltukları ve yedek parçalarını tasarlamak, üretmek, değiştirmek ve ticarileştirmek amacıyla kuruldu.

Havayolu şirketlerinin Airbus ve Boeing’ten satın aldıkları uçakların koltuklarını 16 aydan kısa bir sürede tamamlayan TSI Seats, sektördeki pozisyonunu güçlendirerek satış rakamlarını her yıl artırıyor. Müşteriye özel çözümler üreten şirket hizmet kalitesi ve teslimat süresi ile sektör ortalamasının çok üzerinde bir başarı sergiliyor. Kurulduğu günden bu yana, tüm havayolu şirketlerinin koltuk tedarikçisi unvanını kazanarak bir dünya markası olma vizyonuyla hareket eden TSI Seats; 2013 yılında dünyanın en büyük ticari uçak üreticileri olan Boeing ve Airbus’ın tedarikçisi olma yolunda ilk adımlarını attı ve 2015 yılı itibarıyla global havacılık sektörünün devlerine ilk teslimatlarını yaptı. Küresel Türk markaları oluşturmayı hedefleyen TURQUALITY’nin onayı ile TSI Seats marka başarısı da tescillenmiş oldu.

Dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olma özelliğine sahip olan Turquality, kurumlara global markalaşma sürecinde finansal desteğin yanı sıra eğitim ve stratejik danışmanlık da sağlıyor. Türkiye’nin dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen TSI Seats, Ağustos 2020 itibariyle Turquality Marka Destek Programı kapsamına alındı.

Milli üretici, katma değeri yüksek olan sivil havacılık pazarından yüksek pay alarak 2025’e kadar global pazardaki ilk beş uçak koltuk üreticisi firma arasına girmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda şuan yıllık 50 bin adet koltuk olan üretim kapasitesini önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllık 100 bin adete hızlı bir şekilde yükseltecek.

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