TSE’nin sektör buluşmaları Gaziantep’ten başladı

Gaziantep’te iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerin katıldığı toplantı "TSE Sektör Buluşmaları" toplantısının ilki Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye’nin birçok şehrinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileriyle bir araya gelmek için hayata geçireceği "TSE Sektör Buluşmaları"nı Gaziantep’ten başlattı. GTO ev sahipliğinde yapılan toplantıya katılan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, “Güvenliğimiz için oturduğumuz koltuklar, havalandırma sistemi, ses sitemi. Hepsi standartlara uygun bir şekilde üretilmiş olmak zorunda. Toplantıyı sağlıklı, güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için bu çok önemli. GTO toplantı salonundaki koltuğun “teknik özelliklerini, uygun boyut ve özelliklerini belirleyen standart belgesinin” İtalya’daki koltukta kullanılan için de geçerli olması standartın “ortak dil” özelliğini gösteriyor. Bu durum en çok da Avrupa’ya olan ihracatımızı etkileyecek. Bu süreçte TSE de sanayicilerimize rehberlik edecek. Rehberlik derken GTO olarak biz de standartlar ve kalite noktasında üyelerimize rehberlik etmeye, rol model oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“Antep Fıstığına yönelik de TSE ile birlikte bir standart çalışmamız oldu”

Antep fıstığına yönelik TSE ile birlikte bir standart çalışmalarının olduğunu ifade eden Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, “Kalite anlam olarak aslında çok eskilere dayanan ama gerçek önemi sanayi devrimiyle daha da iyi anlaşılan bir kavramdır. Küresel rekabetten tutunda, maliyet ve verimlilik hususlarına kadar hayatın birçok alanında belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkan bu kavram, değişen ve gelişen dünya düzeninde önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Tabi burada bir husussuda özellikle belirtmek istiyorum. Bizim için kalite denilince ilk akla gelen şey hep ülkemizin milli kuruluşu olan TSE olmuştur” dedi.

Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdama sahip Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirten Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "TSE’nin, sektör buluşmalarının Gaziantep’ten başlatıyor olmasını gerçekten çok manidar ve değerli buluyorum. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdama sahip organize sanayi bölgesidir. Yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracatımızla ülkemizde 6. sırada yer alıyoruz. 160 alanda binlerce çeşit üretim yapıyoruz, parça halı üretiminde dünya birincisiyiz, makarna üretiminde dünya ikincisi, NONWOVEN üretiminde Türkiye birincisi, 5 saatlik uçuşla 2 milyar insana ulaşabilen, dünya bankası en rekabetçi şehirler bilgi bankası projesinde en rekabetçi 7 şehir arasında yer alan bir şehirdir Gaziantep. Faydalı model başvurusunda 6. sırada, en fazla marka başvurusunda 7’nci, en fazla patent başvurusunda 10’uncu il durumundayız. Bu yüzden sektör buluşmaları toplantılarının gazi şehrimizden başlaması çok iyi düşünülmüş ve isabet olmuş. Gaziantepli iş insanlarımızın beklenti ve önerileri Türkiye’nin aynası olacaktır” şeklinde konuştu.

“Hizmetler uygulama usul ve esaslarıyla belirlenmektedir”

TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin ise ’’TSE, 1985 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı ve diğer yetkili kuruluşların tevdi ettiği görevlerle sınırlı olmak üzere ithalatta uygunluk denetimleri gerçekleştirmektedir. Hizmetin verildiği kapsam ve veriliş şekli her yıl Ticaret Bakanlığının yayımladığı Tebliğler ve bu Tebliğlerin uygulama usul ve esaslarıyla belirlenmekte ve yıllara göre değişiklik göstermektedir. Enstitümüz, İthalat Denetimi faaliyetlerinde Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinden; 1 sayılı “İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği”, 9 sayılı “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” ve 25 sayılı “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” çerçevesinde fiili denetim anlamında sorumludur. Bu tebliğler çerçevesinde fiili denetime yönlendirilen ürünlerin mevzuata uygunluğu belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı yapılmak/yaptırılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bahse konu tebliğler çerçevesinde firma müracaatları, Ticaret Bakanlığının TAREKS sistemine yapılmakta ve TAREKS sistemindeki risk analizi sonucuna göre Enstitümüze yönlendirilebilmektedir” diye konuştu.