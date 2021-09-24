TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin, ISO Konsey üyeliğine seçildi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr Adem Şahin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı’nın (ISO) Konsey üyeliğine seçildi.

ISO’nun 43. Genel Kurulu 22-24 Eylül arasında İngiltere’nin ev sahipliğinde uzaktan katılımlı olarak gerçekleştirildi. Genel Kurul’un oturumunda yapılan oylama sonuçlarına göre TSE Başkanı Şahin, en fazla oyu alarak ISO Konsey üyeliğine seçildi. Teşkilatın 20 üyeli konseyi, ISO’nun politikalarını belirliyor, stratejilerini oluşturuyor. Politikaları ve stratejileri de hayata geçiren konsey, ISO’nun en üst düzey yönetim organı olarak görev yapıyor.

Oylama sonucunu değerlendiren Şahin, “TSE olarak Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda üst seviyede temsil edeceğiz. Paydaşlarımızın standardizasyona katılımlarını artırmaları, bu görevi stratejik olarak gerçekleştirebilmek adına önemli bir hal almıştır. Sanayicilerimiz ve diğer paydaşlarımızın bölgesel ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılmaları durumunda bu ve benzeri görevlerde güçlü ve etkin bir temsil gösterebiliriz” dedi.

Konsey üyeliğinin sanayiciler ve paydaşlar için hayırlı sonuçlar getirmesini dileyen Şahin, “ISO politikalarının belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde etkin olacağız. Ülkemize, sanayicimize uluslararası arenada kazanımlar sağlayacağız. Ayrıca Enstitümüz tarafından hazırlanan standartların ISO nezdinde kabul edilmesi için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.