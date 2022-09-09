TSB Başkanı Benli: “Trafik sigortalarında önceliğimiz; halkımızın, sektörümüzün ve devletimizin çıkarlarıdır”

Sigorta sektörünün rehber kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Başkanı Atilla Benli, zorunlu trafik sigortası ile ilgili yapılan çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) açıklamalarını memnuniyetle takip ettiklerini belirten Benli, “Başta trafik olmak üzere güncel sorunların çözümü konusunda SEDDK ile uyum ve güç birliği içinde çalışıyoruz. Zorunlu trafik sigortası konusundaki tespitlerimiz ve çözüm önerilerimizi büyük bir titizlikle hazırlayarak SEDDK’ya sunduk” dedi.

Zorunlu trafik sigortasının yanı sıra sağlık, BES, finansal sigortalar ve hayat sigortaları için de ayrı ayrı çalışma grupları oluşturduklarının altını çizen TSB Başkanı şöyle konuştu:

“70 üye şirketiyle TSB, ‘Sigorta kıymet bilmektir’ ilkesi ışığında var gücüyle çalışıyor. Birliğimize üye şirketlerin yanı sıra çeşitli meslek örgütleri ile de iş birliği hâlindeyiz. Önceliğimiz, halkımızın, sektörümüzün ve devletimizin çıkarlarını gözetmektir. Bu doğrultuda oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla sektörümüzü geliştirecek yol haritalarımızı SEDDK ile paylaştık. Düzenleyici Kurum’umuz ile uyum içinde ilerleyerek elimizden gelen tüm katkıyı sunduk.”

İzmir’in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle andığını belirten Başkan Benli, “Böyle zorluklarla bağımsızlığına kavuşmuş bir ülkede, millî ekonominin güçlü kılınmasının ne denli kıymetli olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bilinç bizi daha çok çalışmaya, üretmeye, halkımıza, sektörümüze ve devletimize daha da çok hizmet etmeye motive ediyor. Gerek zorunlu trafik sigortasında gerekse de diğer sigorta ürünlerinde millî çıkarlarımız, sigortalılarımızın ve sektörümüzün lehine ne varsa hayata geçirmek için durmak bilmiyoruz. Bundan sonra da yapısal reformlarda SEDDK’ya destek olmak için elimizden geleni yapmaya ve sigortalılarımız lehine her türlü iyileştirme önerisini sunmaya devam edeceğiz. SEDDK’dan hayırlı bir sonuç bekliyoruz.”