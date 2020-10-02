Trump ve eşinin Covid pozitif çıkması piyasaları salladı

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, eşinin ve kendisinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklaması zaten düşüş eğiliminde olan petrol fiyatlarındaki kayıpları hızlandırdı.

Açıklamanın ardından, açıklamanın hemen öncesine göre, Batı Teksas Tipi ABD petrolünün (WTI) fiyatı yüzde 2.6, Brent petrol fiyatı ise yüzde 2.7 düştü.

Brent petrolün varil fiyatı 39.4, WTI ise 37.3 dolara geriledi.

ALTIN SON 10 GÜNÜN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Altın fiyatları ise ABD'de korona virüs yardım paketine yönelik şüphelerin artmasıyla yükselen dolar sebebiyle son iki ayın en yüksek seviyesinde.

Ons altın dün yüzde 1 yükselip 1911 dolar ile günün en yüksek seviyesini gördükten sonra, bugün yüzde 0,7 değer kaybederek 1892 dolar seviyesinde işlem görüyor.