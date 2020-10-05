Trump şoku sonrası risk iştahı düzeliyor

Trump’ın testinin pozitif çıkması sonrası borsalardaki satış dalgası sınırlı ve geçici oldu. Haberin ekranlara düşmesi sonrası ABD vadelilerindeki keskin düşüş ek mali paket üzerinde anlaşmanın seçimlerden önce sağlanacağı beklentisiyle büyük ölçüde geri alındı.



S&P 500 vadelisi kaybının neredeyse tamamını geri alarak 50 günlük ortalamasına yaklaştı. Mevcut piyasa fiyatlamaları Trump’ın hastalığı süratle yeneceği ve seçim faaliyetlerini sürdüreceği bir senaryo ile uyumlu.

Bu senaryonun ne kadar gerçekçi olduğunu önümüzdeki hafta Beyaz Saraydan yapılacak açıklamalar ve 15 Ekimdeki açık oturuma Başkan Trump’ın katılıp katılmaması ile anlayacağız. Ancak Trump’ın sağlık durumu ne olursa olsun ABD seçimlerini Demokratların kazanma ihtimali artıyor.



Demokratların Başkanlığı ele geçirdiği ancak Cumhuriyetçilerin senatonun çoğunluğunu ellerinde tuttuğu bir sonuç baz senaryo olarak öne çıkıyor. Vergi oranlarının artmadığı ancak dış politikada ABD’nin daha az saldırgan olacağı bu sonuç riskli varlıkları destekleyen bir senaryo olur.



ABD ve Avrupa vadelileri Borsa İstanbul’da pozitif bir seyre işaret ediyor. Borsa İstanbul için destek olarak 1.115, 1.133 direnç olarak 1.165, 1.175 seviyeleri öne çıkıyor. Bugün yurtiçinde enflasyon verisi izlenecek.

İş Yatırım enflasyon tahmini aylık %1,6 (piyasa 1,3) yıllık %12,4 (piyasa %12,1) ile piyasaya göre daha kötümser. Zayıf Türk lirasının yarattığı maliyet artışı ve görece güçlü iç talep nedeniyle enflasyon yükselmeye devam edecek. Merkez Bankası aylık repo ihalesiyle (%12.5) ağırlıklı ortalama fonlama faizini %11,3’e çekti. Ancak faizlerdeki artış tedricen olduğu için enflasyon üzerindeki etkisini gecikmeli göreceğiz.



Günün haber akışında THY’nin Varlık Fonuyla ilgili spekülasyonları yalanlaması ve Petkim’in bedelsiz temettüsü öne çıkıyor. Maden Holding ve Türkiye Varlık Fonu ile ilgili haber piyasalar için yeni bilgi içermiyor.