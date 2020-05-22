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Trump işsizlik maaşının uzatılmasına karşı

ABD’de, salgınla mücadele kapsamında işsizlere haftalık 600 dolar maaş veriliyor. Ancak bu 31 Temmuz’a kadar devam edecek. Demokratlar sürenin 31 Ocak 2021’e uzatılmasını istiyor. Başkan Donald Trump ise partisi Cumhuriyetçiler’in birçok senatörü gibi buna karşı. Trump’a göre işsizlik maaşı, ekonominin yeniden canlanmasının önünde büyük bir engel.

Trump işsizlik maaşının uzatılmasına karşı

ABD’de, salgınla mücadele kapsamında işsizlere haftalık 600 dolar maaş veriliyor. Ancak bu 31 Temmuz’a kadar devam edecek. Demokratlar sürenin 31 Ocak 2021’e uzatılmasını istiyor. Başkan Donald Trump ise partisi Cumhuriyetçiler’in birçok senatörü gibi buna karşı. Trump’a göre işsizlik maaşı, ekonominin yeniden canlanmasının önünde büyük bir engel.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:54
2006 Okunma
Trump işsizlik maaşının uzatılmasına karşı

ABD, corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için Mart ayında CARES Yasası'nı geçirmişti. 2 trilyon dolarlık bu yasanın en önemli getirilerinden biri, işsiz kalanlara haftalık 600 dolar ödeme yapılmasıydı. Söz konusu ödemeler 31 Temmuz'da sona erecek.

Yaklaşık 36 milyon Amerikalının işsiz kaldığı bu dönemde, ödemelerin devam etmesi gerektiğini düşünenler oldukça fazla. Ancak Cumhuriyetçiler ve Başkan Donald Trump bu görüşte değil.

VETO EDİP ETMEYECEĞİNİ SÖYLEMEDİ

Washington Post'ta yer alan habere göre, Cumhuriyetçi senatörlerle özel bir yemekte bir araya gelen Donald Trump, işsizlik ödemelerinin süresinin uzatılmasına karşı olduğunu söyledi. Gazete, bu sözleri üç farklı kaynağın teyit ettiğini bildirdi.

Ekonomiyi yeniden açan ve işleyişin bir an önce eski haline dönmesini isteyen Trump, bu nedenle 31 Temmuz'dan sonra işsizlik ödemelerinin kesilmesinden yana. Ancak başkanın, senatodan aksi yönde bir karar çıkması halinde bunu veto edip etmeyeceğiyle ilgili bir yorum yapmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 22.05.2020 13:55
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