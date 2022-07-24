Tropikal meyve ihracatı 7 milyon dolara ulaştı

Türkiye, tropikal meyve ihracatını 2021 yılında yüzde 85 artırarak 13 milyon dolara çıkarırken, 2022 yılının ilk yarısında ise 7 milyon 857 bin dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin katma değer zincirini her geçen yıl büyüttüğünü söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Özellikle son yıllarda tropikal meyve ihracatındaki yükselen grafiğimiz bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. 2018’den 2021’e kadar olan 4 yıllık dönemde tropikal meyve ihracatımızı yüzde 225 artırdık. Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon dolar, 2019 yılında 5 milyon dolar, 2020 yılında 6 milyon dolarken 2021 yılında ihracatımızı yüzde 85 sıçramayla 13 milyon dolara yükselttik. Kivi ve avokado ile başladığımız bu yola ejder meyvesi, çarkıfelek, karambola, papaya, mangost, guava armudu, mango, ananas, Hindistan cevizi, yaban mersini, kumkuat gibi ürünleri ekleyerek tropikal meyvede ürün gamımızı genişlettik" dedi.

Hedef 20 milyon dolar

2022 yılının ilk yarısında Türkiye’nin 7 milyon 857 bin dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirdiğini açıklayan Uçak sözlerine şöyle devam etti: “Rusya’nın ilk sırada olduğu kivi ihracatımız 5 milyon 454 bin dolar olarak gerçekleşti. En fazla ivme kaydettiğimiz mangoda ihracatımız 144 bin dolardan 1 milyon 126 bin dolara yükseldi. Birleşik Krallık 948 bin dolarla mango ihracatımızda birinci sırada. Almanya’nın başı çektiği yaban mersini ihracatımız ise 524 bin dolardan 761 bin dolara yükseldi. 2020 yılında yaklaşık 60 ülkeye tropikal meyve ihraç ederken, bunu 2021 yılında 83 ülke ve bölgeye çıkardık. 2022 yılı sonunda tropikal meyve ihracatımızı 20 milyon dolara çıkarabileceğimizi öngörüyoruz.”

İhracat yapılan ülkeler

Türkiye’nin yaş meyve sebzede ana pazarları Rusya ve Romanya’nın 2022 yılı ilk yarı tropikal meyve ihracatında da yerini koruduğunu anlatan Hayrettin Uçak, “Rusya’ya 1 milyon 467 bin dolarlık, Romanya’ya ise yüzde 10 artışla 920 bin dolar ihracatımız var. Tropikal meyvenin en büyük tüketici pazarı AB’de nüfusumuzu geçen seneden bu yana ciddi ölçüde artırdık. Birleşik Krallık’a ihracatımız geçen seneye kıyasla 119 bin dolardan 2022 yılının altı ayında 981 bin dolara ulaştı. Böylece Birleşik Krallık 2022 yılının ilk yarısında en fazla ihracat yaptığımız üçüncü ülke konumuna yükseldi. Almanya’ya ihracatımızı 447 bin dolardan yüzde 38 artışla 621 bin dolara yükselttik. İspanya da 553 bin dolarla tropikal meyve ihracatımızda ilk sıralarda yer alıyor” diye konuştu.