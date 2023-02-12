Trendyol’dan deprem bölgesine yurt dışı destek kanalı

Trendyol, yaşanan deprem felaketi sonrası yurtdışından destek vermek isteyenler için yeni bir uygulama başlattığını duyurdu.

Trendyol ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına yurtdışından destek vermek isteyenler için yeni bir olanak sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, yurtdışından herhangi bir kullanıcı hesabı oluşturmaya gerek kalmadan, earthquake.trendyol.com adresinden AFAD’ın belirlediği ihtiyaç ürünlerine ve Dijital Destek Kartlarına erişilebiliyor. Trendyol, satın alınan ihtiyaç ürünlerini AFAD ile koordineli olarak kısa sürede afet bölgesine teslim ediyor.

Böylece bu uygulama ile, yurtdışından destek vermek isteyenlere direkt erişim olanağı sağlanıyor. Yurtdışından yapılacak desteklerin tamamı, Trendyol’a herhangi bir komisyon veya başka bir mali fayda sağlamaksızın, resmi kurumlar aracılığıyla doğrudan depremzedelere aktarılıyor.