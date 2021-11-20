Trendyol, Turkcell iş birliğiyle tüm iş ortaklarına iletişim imkanı sunuyor

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Türkiye’nin önde gelen iletişim ve teknoloji şirketlerinden Turkcell, e-ticaret platformunun iş ortağı olan satıcılara uçtan uca tüm iletişim ihtiyaçlarında imkanlar sunuyor.

Türkiye ve dünyada önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Turkcell, e-ticaret platformunun satıcısını yaptıkları iş birliği kapsamında destekliyor. İş birliği kapsamında operatör, sadece e-ticaret platformu satıcılarına özel hayata geçirdiği avantajlı kampanyalarla mobil internetten sabit internete, dijital reklam paketlerinden toplu SMS gönderimine birçok ürün ve çözüm sunuyor. Böylece e-ticaret platformu iş ortaklarının daha fazla potansiyel müşteriye ulaşması sağlanırken, satışlarının artmasıyla da iş hacimlerini büyütmeleri hedefleniyor.

İş birliği kapsamında, söz konusu operatörün müşterisi olup Trendyol’da mağazası olan satıcılar, Trendyol uygulaması ve web sitesinde yapacakları internet kullanımlarında geçerli 5 GB mobil internet paketine ücretsiz sahip olabiliyor. E-ticaret platformunda mağazası olan satıcılar bu sayede 6 ay boyunca toplamda 30 GB ücretsiz mobil internet kazanıyor.

Verilen bilgiye göre, e-ticaret platformunun satıcılarına, operatörün fiber kampanyası ile indirimli fiyatlarla yüksek hız deneyimi sunan sabit internet hizmetinde destek sağlanırken, reklam iletişimi yapmak ve yeni müşteri kitlesi edinmek isteyen işletmeler için de avantajlı fiyatlarla dijital reklam paketleri sunuluyor. Trendyol iş ortakları, hedefli SMS gönderimi sağlayan AdPlus KOBİ Paketlerinde yüzde 50’ye varan indirim ile SMS veya MMS gönderebilme fırsatı elde ederken, toplu SMS servisi Mesaj Üssü Paketleri sayesinde de yüzde 40’ı aşan indirimlerle müşteri kitlesine hızlı ve avantajlı bir şekilde erişebiliyor.