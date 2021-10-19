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Trendyol, Tarkan ile uzun soluklu bir iş birlikteliği için anlaştı

Ekonomi 19.10.2021, 11:39 19.10.2021, 15:51
Trendyol, Tarkan ile uzun soluklu bir iş birlikteliği için anlaştı

İSTANBUL(AA) - Trendyol, Megastar Tarkan’la uzun soluklu bir iş birlikteliğine imza attı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, ilk adımı reklam filmiyle atılacak olan bu birlikteliğin devamında toplumsal fayda odaklı projeler de planlananlar arasında yer alıyor. Tarkan, Trendyol iş birliği kapsamındaki çekimler için önceki gün Türkiye’ye geldi. Tarkan’ı iki yıl aradan sonra sevenleriyle buluşturacak, merakla beklenen reklam filminin önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarkan, Trendyolu yakından takip ettiğini belirterek, "Trendyol Türkiye’nin en sevilen ve kendi sektörünün en başarılı markası. Bu topraklardan doğan ve kısa sürede yurt dışına uzanan heyecan verici bir başarı öyküsü var. Büyürken ülkesine de faydalı olmaya çalışan, sosyal duyarlılıkları yüksek bir marka olmasını da ayrıca önemsiyor ve takdir ediyorum. Kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesinden sanata, ülkemizde her alanda pozitif bir etki yaratıyor. Yolumuz bu noktalarda birbiriyle kesiştiği için heyecanlıyım çünkü biliyorum bu iş birliğiyle tüm Türkiye’nin kalbine dokunacağız.” ifadelerini kullandı.

#trendyol
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