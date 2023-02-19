Trendyol ’’Siparişin Umut Olsun’’ Programı’nı başlattı

Trendyol afet bölgesinde bulunan 20 binin üzerindeki yerel üretici, satıcı ve esnafa katkıda bulunmak için ’’Siparişin Umut Olsun ’’ programını hayata geçirdi.

E-ticaret platformu Trendyol afet bölgesinde bulunan 20 binin üzerindeki yerel üretici, satıcı ve esnafa katkıda bulunmak için ’’Siparişin Umut Olsun’’ programını hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla hayata geçirilen programla, bölgede faaliyetlerine devam edebilen yerel iş ortaklarının ürünleri tek çatı altında toplandı. ’’Siparişin Umut Olsun’’ programında yer alan satıcılardan hiçbir komisyon ücreti alınmayacak. Ayrıca satışlarını artırmaya yönelik tanıtım destekleri de verilecek. Aynı zamanda Trendyol GO bünyesindeki, afet bölgesinde faaliyet gösteren 3 bin 200 yerel market, restoran ve esnaftan da platform komisyonu alınmayacak. Bu programla, afet bölgesindeki işletmelere destek olmak isteyen müşterilerin de bu satıcılara kolaylıkla erişmesi mümkün olacak. Program kapsamında, bölgede yer alan ve henüz e-ticaret platformunda satıcı olmayan işletmelere de, teknoloji eğitim başta olmak üzere tüm destekler sağlanacak.

’’Siparişin Umut Olsun’’ programının yanı sıra, e-ticaret platformunun afet bölgesine bugüne kadar kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği ve ek olarak paydaşlarıyla birlikte yaptığı yardımların 600 milyon TL’yi aşarak devam ettiği açıklanmıştı. E-ticaret platformu bünyesindeki bin 300 kurye gönüllü olarak, bin 100 ticari araç ve motosikletlerle ilk günden bu yana sahadaki yardım çalışmalarına destek veriyor. Saha çalışmalarını AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kordinasyonunda yürüten e-ticaret platformu, Adana, Gaziantep ve Kayseri’deki 3 ana deponun yönetiminde görev üstleniyor. Bugüne kadar, 2 milyon kişilik sıcak yemek ve temel gıdayı deprem bölgesine ulaştıran e-ticaret platformu, bölgedeki 65 restoran ve 30 seyyar mutfak ile de günlük 120 bin kişilik sıcak yemek çıkarıyor. Ayrıca earthquake.trendyol.com, yurt dışındaki kişi ve kurumların, bölgeye destek olabilecekleri dijital platform Trendyol tarafından hayata geçirildi. Bu site üzerinden de şimdiye kadar 70’ten fazla ülkenin vatandaşları, afet bölgesine destek verdi.