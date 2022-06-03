Trendyol, sıfır atık kampanyasına destek veriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve 1-7 Haziran tarihleri arasında çevre haftası boyunca farklı etkinliklerin yer alacağı sıfır atık kampanyasına Trendyol da destek veriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve 1-7 Haziran tarihleri arasında çevre haftası boyunda farklı etkinliklerin yer alacağı sıfır atık kampanyasına Trendyol da destek veriyor. E-ticaret platformu, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile geri dönüştürülmüş kumaştan üretilen çok kullanımlık 500 bin adet çantayı müşterileri ile buluşturuyor. E-ticaret platformu, sene boyunca gerçekleştireceği eğitimler ve çevre etkinlikleri ile sıfır atık konusunda 1 milyon hanede farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir bir dünya için pozitif etki oluşturma odağında çalışmalarına devam eden e-ticaret platformu, çevre haftası etkinliklerinin yanı sıra yıl boyunca kendi iş süreçleri ve operasyonlarında da sıfır atık hedefi ile uygulamalar hayata geçiriyor.

Sıfır atık eğitimleri

E-ticaret platformu, sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile çalışanları, satıcıları ve tedarikçilerine yönelik eğitimler düzenliyor. Eğitimlerde kaynakların verimli kullanılması, geri dönüşüm ve atıkların azaltılması ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken atıkların doğru ayrıştırılmasının önemi de vurgulanıyor.

Trendyol Gönüllüleri ile Şile Sahili temizliği

Gönüllüler, Dünya Çevre Günü kapsamında Şile Belediyesi iş birliği ile Şile Sahili’nde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Gönüllülerin yanı sıra Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve belediye ekipleri de katıldı. Şile Sahili’nin doğasını bozan atıklar toplanarak kategorize edildi. Böylece Şile Sahili’ndeki atıklar kaynağında ayrıştırılarak doğaya karışması engellendi.

Çevre Dostu Ofis, Depo, Aktarma Merkezi uygulamaları

Sıfır atık yaklaşımını kendi iş süreçlerinde de uygulayan e-ticaret platformu, oluşan tüm atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanıma gönderilmesi, bitkisel atıkların ayrıştırılarak enerji geri kazanımı için iletilmesi, aktarma merkezlerinde yağ tutucu uygulamalar gibi çalışmalarda bulunuyor. Tüm şube ve aktarma merkezlerindeki sıfır atık kutuları ile, ofis içi atıklarda ayrıştırıp geri dönüşüme gönderirken, depolarda bulunan atık pil kutularında biriken pilleri TAP Derneği’ne iletiyor. E-ticaret platformu kendi ambalajlarında da yüzde 100 geri dönüştürülebilir materyaller kullanıyor.