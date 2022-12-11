Trendyol satıcılarının yüzde 97’si esnaf ve KOBİ’lerden oluşuyor

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, e-ticaret platformu Trendyol için hazırladığı 2018-2021 dönemini kapsayan ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’nun çıktıları paylaşıldı. Rapora göre, 2018 yılında e-ticaret platformunun satıcılarının yüzde 83’ü esnaf ve KOBİ’lerden oluşurken, 2021 yılında bu oran yüzde 97’ye çıktı.

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için hazırladığı ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’nun çıktıları paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye’deki tüm işletmelerin gelir tablosu ve bilanço verilerini içeren Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) veritabanı kullanılarak hazırlanan rapora göre e-ticaret platformundaki esnaf ve KOBİ’lerin oranı artarken, platforma katılan şirketler ilk yıldan itibaren ciro, istihdam, işgücü verimliliği, patent-marka tescili ve kadın istihdamı gibi başlıklarda e-ticaret platformunda satış yapmayan firmalara göre gözle görülür bir büyüme gösteriyor.

E-ticaret platformunda satan KOBİ’ler, satmayanlara göre ilk yıl yüzde 10, ikinci yıl yüzde 20 daha fazla büyüyor

Raporda, Trendyol’da satış yapan firmalar, e-ticaret platformunda satış yapmayan ancak kendileriyle aynı sektörde faaliyet gösteren ve benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandı. Benzer karakteristikler sergileyen firmalar ile eşleştirmelerin yapıldığı projede bu iki grup arasında zaman içinde ortaya çıkan farklar hesaplanarak e-ticaret platformunda satış yapmanın firma performansına etkileri ile ilgili “Elde edilen sonuçlara göre e-ticaret platformu satıcıları, e-ticaret platformunda satış yapmayan benzer firmalara kıyasla; Trendyol satışının gerçekleştiği ilk yıl yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yapıyor” sonucu ortaya çıktı.

E-ticaret platformunun satıcıları ilk yıl yüzde 6,5, ikinci yıl yüzde 12,3 daha fazla istihdam sağlıyor

E-ticaret platformu satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla, satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 6.43, bir sonraki yıl ise yüzde 12.3 daha fazla çalışan istihdam etmektedir. E-ticaret platformunda satış yapmak firmaların istihdam artışına da pozitif yansıyor. E-ticaret platformu satıcıları, diğerlerine göre, istihdamlarını satışın gerçekleştiği yıl 3 yüzde puan, bir sonraki yıl ise 2.5 puan daha fazla artırıyor.

İşgücü verimliliği yüzde 5 daha fazla

Satışın gerçekleştiği yıl yüzde 1.62, bir sonraki yıl ise yüzde 5 daha yüksek işgücü verimliliği ile faaliyet gösteren e-ticaret platformu satıcıları, çalışanlarına ilgili yıllarda sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 12 daha yüksek ücretler ödüyor. Bunun yanında, e-ticaret platformu satıcı sayısının toplam firma sayısı içindeki payının artması rekabeti iyileştirici bir etki ortaya çıkarıyor.

2 kat fazla patent başvurusu yapıyorlar

E-ticaret platformun satıcıları, benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandığında satışın gerçekleştiği yıl ve bir sonraki yıl 2 kat daha fazla patent, marka tescil ve faydalı model başvurusu yapıyor.

E-ticaret platformu satıcılarında kadın istihdamı oranı yüzde 35

Trendyol’da satış yapan firmalar, e-ticaret platformunda satış yapmayan benzer firmalara kıyasla satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 13.9, bir sonraki yıl ise yüzde 22 daha fazla kadın istihdam ediyor. E-ticaret platformu satıcılarında gerek ortalama kadın çalışan sayısı gerekse kadın çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı, analizin yapıldığı 2018-2021 döneminin tüm yıllarında e-ticaret platformunda satış yapmayan ama e-ticaret platformunda satış yapanlarla benzer karakteristik özelliklere sahip firmalara kıyasla daha yüksek. 2021 yılında genel kadın istihdamı oranı yüzde 25 civarında iken e-ticaret platformu satıcıları için bu oran yüzde 35” verilerine yer verildi.

“Platformumuz, esnaf ve KOBİ’lerin performansına ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapıyor”

Projenin çıktılarını değerlendiren Trendyol Grubu İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, “Bu çalışmada, platformumuzda satış yapmanın, esnaf ve KOBİ’lerin performansına etkileri ölçülmektedir. Türkiye’deki tüm işletmelerin bilanço ve gelir tablosu verileri ve uygun ekonometrik yöntemler kullanılarak yapılan bu çalışma, iyi işleyen pazaryerlerinin, bulundukları ülkedeki şirketlerin dönüşümüne yaptıkları katkıyı ortaya koyan bir ilktir. Platformumuzda satış yapan esnaf ve KOBİ’ler, Trendyol’da satış yapmayan benzer özellikteki diğer şirketlere kıyasla daha verimliler, satışlarını ve istihdamlarını daha hızlı artırıyorlar, daha fazla marka-patent tescili yaptırıyorlar ve daha yüksek kadın istihdam oranına sahipler. İki grup arasındaki performans farkının, platformumuz kaynaklı olduğunu görmek, bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Çalışmanın sonuçlarının, ülkemizin 12’nci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık sürecinde yapılacak tartışmaları zenginleştirmesini umut ediyoruz. Dijital teknolojilerin liyakat, şeffaflık ve kapsayıcılık eksenlerinde, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kaldıraç olarak kullanılmasını diliyoruz” dedi.