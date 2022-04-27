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Trendyol, satıcılarına Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında e-ihracat köprüsü kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Trendyol’un Tuzla’daki Operasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, Trendyol’un gelecek dönem planları hakkında bilgi aldı.

Ekonomi 27.04.2022, 14:47
Trendyol, satıcılarına Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında e-ihracat köprüsü kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Trendyol’un Tuzla’daki Operasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, Trendyol’un gelecek dönem planları hakkında bilgi aldı.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri kapsamında Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Trendyol’un Tuzla’daki Operasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Zeyoudi’ye Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin ve Trendyol yönetim ekibi eşlik etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ve Chimera Investment geçtiğimiz yıl Türkiye’deki ilk yatırımlarını e-ticaret sitesine yaparak, şirketin BAE ve Ortadoğu’daki stratejik ortağı konumuna geldiler.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) aracılığıyla Türkiye’de e-ticaret sektörünü yakından takip ettiklerini belirten Zeyoudi, “Ortadoğu’da e-ticaret konusunda öncülük edecek şirketlerden biriyle buluşmaktan, bu şirketle ortaklık kurmaktan gurur duyuyoruz. Sizin BAE’deki varlığınıza destek vermeyi, ürün ve operasyonlarınız için bir üs olmayı heyecanla bekliyoruz. E-ticaret, genel olarak pandeminin de etkisiyle son iki yılda çok büyüdü. Eğer bir öngörü yapmam gerekirse bu sektör çok daha fazla büyüyecek. Biz de sizin büyük başarınızı gerçekten takdir ediyoruz. Diğer bir konu da, lojistik konusunda sağladığınız ilerleme. E-ticaret ve lojistik birbirinden ayrı düşünülemez. Düzgün bir lojistik altyapısı olmadan, düzgün e-ticaret yapılamaz; şirkette görmek istediğimiz büyüme olmaz. Lojistik yatırımlarla sizin daha büyük pazarlara erişiminizi sağlamaya hazırız” dedi.

Zeyoudi şöyle devam etti: “Altını çizmek istediğim iki konu var. Biz serbest ticaret anlaşmaları için İstanbul’dayız. Bu yıl sonuna kadar e-ticaret sitesinin BAE’ye 100 milyon dolar hacminde e-ihracat hedefi olduğundan bahsettiniz. Eminim ki iki bölge arasındaki serbest ticaret anlaşmalarını imzaladıktan sonra, planladığınızdan çok daha yüksek rakamlara ulaşabilirsiniz. Biz stratejimizin bir parçası olarak bu bölgede ve Afrika’da daha fazla serbest ticaret anlaşması yapma fırsatı kolluyoruz. Bu bağlamda BAE’de sizin varlığınız için de bir pazar açacağız. Sadece bu değil, bahsettiğiniz Güneydoğu ülkelerini de bizimle serbest ticaret yapmaları için destekleme konusunda kararlıyız. Bu ülkeleri de serbest ticarete katılmaları konusunda teşvik ederek, operasyonlarını BAE üzerinden yapmalarını koordine edeceğiz. Aynı zamanda eğer KOBİ’leri e-ticaret yapmaya yönlendiremezsek o zaman asıl amacımız olan istihdamı oluşturamayız. Bizim global olarak yapmak istediğimiz de bu. Sizin dünya ölçeğinde depolarınız ve çalışanlarınız var. Beraber yapabileceklerimizi ve e-ticaret alanında dolduracağımız boşluğu keşfetmek için heyecanlıyız. Biliyorum ki sizin ekibiniz harika bir iş çıkarıyor. Biz de BAE hükümeti olarak destek vermeye hazırız.”

“Türk üreticilerini ve esnafını dünyayla buluşturacağız”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Begüm Tekin, “Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi’in ziyaretinden çok memnun olduk. Son yatırım turumuzda Softbank, General Atlantic’in yanı sıra ADQ ve Chimera Investment da aramızda katılmıştı ve kendileriyle yakın çalışıyoruz. E-ihracat başta olmak üzere bölgedeki planlarımıza yönelik kendileri bize büyük destek veriyorlar. Hedefimiz büyük çoğunluğu esnaf ve Kobilerden oluşan 260 bin satıcımızı, Türk üreticilerini ve markalarını dünya ile buluşturacak yeni köprüleri kurmak. Türk üreticilerinin ve markalarının yüksek kalitedeki üretim kapasitesinin global pazarlarda büyümesine aracılık etmek ve ülkemize döviz girdisini artırmak istiyoruz. 2023 itibarıyla Türkiye ve BAE arasında gerçekleştirdiğimiz e-ihracatın 100 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında da e-ihracat köprülerini kurmuş olacağız” şeklinde konuştu.

E-ticaret sitesinin global e-ihracat planlarından da bahseden Tekin sözlerini şöyle tamamladı: “Biz e-ihracat ile ülkemizin ihracat gelirleri ile ihracatçı sayısını artırırken, Türk üreticilerine yurt dışındaki milyarlarca tüketiciye satış yapma imkanı sunuyoruz. Türk üreticilerini ve ürünlerini kendi platformumuzla ya da global e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla tüm dünya ile buluşturuyoruz. Yerli üretim ürünler Trendyol aracılığıyla 50’den fazla global pazaryerinde satılıyor. 2021 yılında toplam 6 milyon sipariş aldık. Yine 2021’de Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yaptık. 2023 yılında e-ihracat hacmimizin 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Hedefimiz yerli üreticileri ve markaları global pazarlarda büyüterek, EMEA Bölgesi’nin lider e-ticaret şirketi olmak. Bu doğrultuda da biz de teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız.”

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