Trendyol ’Ramazan’da İyilik Vakti’ ile iftar sofralarına ortak oluyor

’Ramazan’da İyilik Vakti’ ile ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ortak olan Trendyol, bu yıl da desteğini sürdürüyor. Binlerce aile için ilk desteği veren e-ticaret platformu, Türk Kızılay aracılığıyla müşterilerinin bağışladığı gıda paketlerini de Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıracak.

Türkiye ve ekosistemine en yüksek pozitif etkiyi sağlamayı hedefleyen Trendyol, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan sofralarına destek olmak için Ramazan’da İyilik Vakti hareketini bu yıl da sürdürüyor. Binlerce aile için ilk desteği veren e-ticaret platformu, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenlere de özel hazırlanan temel gıda paketlerini sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre yardımseverler, Ramazan ayı boyunca e-ticaret platformu üzerinden bu özel paketlerden satın alarak yardımda bulunabilecek. E-ticaret platformu müşterileri tarafından satın alınan paketler, Türk Kızılay iş birliğinde Trendyol tarafından Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Carrefoursa tarafından hazırlanan temel gıda paketinde sıvıyağ, pilavlık pirinç, pilavlık bulgur, un, salça, makarna, hazır çorba, çay, toz şeker, tuz, tavuk bulyon, hazır kakaolu puding, kola, şeftali aromalı soğuk çay olmak üzere 14 ürün yer alıyor.