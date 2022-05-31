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- Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin’de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı

Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin’de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı

Ekonomi 31.05.2022, 22:37
- Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin’de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı

Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin’de resmen açtı -Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katıldı

BERLİN (iHA) - E-ticaret platformu Trendyol, uluslararası büyüme planları kapsamında ilk yurt dışı ofisini Almanya’nın başkenti Berlin’de resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda davetli katıldı.

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