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Trakya’nın 2021 yılı ihracatı 1,5 milyar doları aştı

2021 yılında Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’nin toplam ihracatı 1 milyar 560 milyon 412 bin dolar oldu. 2020 yılında 1 milyar 154 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Trakya illeri ihracatını 407 milyon dolar arttırmış oldu.

Ekonomi 04.01.2022, 11:33
Trakya’nın 2021 yılı ihracatı 1,5 milyar doları aştı

2021 yılında Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’nin toplam ihracatı 1 milyar 560 milyon 412 bin dolar oldu. 2020 yılında 1 milyar 154 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Trakya illeri ihracatını 407 milyon dolar arttırmış oldu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamları üzerinden Trakya Bölgesi 2021 yılı ihracat verilerini değerlendirdi. İhracattaki artışa dikkat çeken Şahin, tüm Türkiye’de gözlenen yükselişin Trakya’ya da yansıdığını söyledi. Şahin açıklamasında şu noktalara değindi:

”2021 yılında ülkemizin toplam ihracatı 225 milyar doları geçti. Bu rakamlara Trakya olarak biz de 1,5 milyar doları aşan bir ihracatla destek olduk. 2021 yılında Tekirdağ 1 milyar 370 milyon 411 bin dolar en çok ihracat yapan ilimiz oldu. 2020 yılında 991 milyon 422 bin dolarlık bir ihracat yapan Tekirdağ böylece ihracatını yaklaşık 379 milyon dolar arttırmış oldu. Tekirdağ’dan sonra en çok ihracatı 126 milyon 959 bin dolarla Kırklareli yaptı. Geçen yıl bu rakam 108 milyon 110 bin dolar seviyesinde idi. Kırklareli’nin ihracat artışı da yaklaşık 18 milyon doların üzerine çıktı. 2021 yılında Edirne ise 63 milyon 42 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam da geçen yılki 54 milyon 439 bin dolardan 8,6 milyon daha büyük bir artışa işaret ediyor.

İllerimizin ne ihraç ettiğine bakacak olursak Tekirdağ, çelik, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri, mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, fındık ve mamulleri, gemi, yat ve hizmetleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları ve diğer ürünleri ihraç etti. Kırklareli ise çelik, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, fındık ve mamulleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve sebze mamulleri ve diğer ürünleri yurt dışına gönderdi. Edirne’ye gelince, bu ilimiz ağırlıklı olarak çelik, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, fındık ve mamulleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve sebze mamulleri ve diğer ürünleri ihraç etti.

Bölge illerimizin ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise 2021 yılında Tekirdağ’ın en çok ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla ABD, İtalya, Bulgaristan, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve Polonya izledi. Kırklareli’nin ise en çok ihracat yaptığı ülke Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı Birleşik Krallık, Almanya, Nijerya, Kenya, Angola, İtalya ve Gana izledi. Edirne’nin en çok ihracat yaptığı ülke Yunanistan olurken, Yunanistan’ı sırasıyla Bulgaristan, Almanya, Kosova, Arnavutluk, Angola, Belçika, Bosna-Hersek izledi. İhracatımızdaki artışın devam etmesi en büyük dileğimiz.

Firmalarımıza Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi gibi kurduğumuz yapı ve projelerle 2022 yılında da destek olmaya devam edeceğiz.”

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