TRAKYAKA Yönetimi Çerkezköy’de TSO’da bir araya geldi

Trakya Kalkınma Ajansı Eylül ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya, Kırklareli Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin’in gündemi arz etmesiyle başladı. 2020 yılı Ara Faaliyet Raporu, 2020 yılı Fizibilite Destek programı ve 2021 Yılı Ajans Çalışma Programı ve Bütçesinin görüşüldü. Ardından 2021-2023 yıllarını kapsayan Ajans Sonuç Odaklı Program (SOP) Yönetim Planları görüşülerek Horizon2020 ERA-NET Cofund kapsamında proje başvurusunda bulunulması ve başvuru kapsamında 2021/2022 yılında hibe çağrısına çıkılmasına karar verildi. Milli Hibrit Tohum Geliştirilmesi Güdümlü Projesinin görüşülmesinin ardından toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.

Toplantının sona ermesinin ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindekiler Çerkezköy OSB içerisinde faaliyet gösteren bir tekstil Fabrikası’nı ziyaret etti. Fabrikayı gezen yönetim kurulu üyeleri Bross Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kozuva’da üretim ve diğer süreçler hakkında bilgi aldı.