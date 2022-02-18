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Trakya’dan Afrika’ya tarım aleti ve tohum ihracatı yapılacak

Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle Trakya’dan Sudan’a gönderilecek olan yerli ve milli tarım aletleri ile yerli tohumlar için Türk ve Sudanlı heyetler arasında anlaşma sağlanarak imzalar atıldı. Bu anlaşma ile Trakya Bölgesi, Afrika tarımına katkı sunmuş olacak.

Ekonomi 18.02.2022, 14:40
Trakya’dan Afrika’ya tarım aleti ve tohum ihracatı yapılacak

Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle Trakya’dan Sudan’a gönderilecek olan yerli ve milli tarım aletleri ile yerli tohumlar için Türk ve Sudanlı heyetler arasında anlaşma sağlanarak imzalar atıldı. Bu anlaşma ile Trakya Bölgesi, Afrika tarımına katkı sunmuş olacak.

Afrika ülkesi Sudan’ın El Cezire bölgesinden gelen üst düzey heyet, yerli ve milli tarım aletleri üreten Trakya Dış Ticaret Platformu üyeleri ile yerli tohum üreticisi Trakya Tohum A.Ş. üyeleri ile ticari anlaşma için Trakya Kalkınma Ajansı binasında masaya oturdu. Sudanlı heyetin yanı sıra Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Dış Ticaret Platformu Başkanı Erdoğan Ören ve üyeleri, Trakya Tohum A.Ş. Yönetiminden Birol Tarar ile Trakya Tohum Derneği Başkanı İbrahim Toruk’un bulunduğu toplantıda, Türkiye’de üretilen yerli ve milli tarım aletleri ile yerli tohumların Sudan’da ekilip biçilmesi ve deneme tarlalarında tescillenecek tohumlara ilişkin anlaşma metni okunduktan imzalar atıldı.

Afrika tarımına Türkiye’den destek

Bu anlaşma sonrasında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli olmak üzere Trakya bölgesinde üretilen tarım aletleri ve yerli tohumlar Sudan’da deneme tarlalarında ekildikten sonra yerli tohum Afrika’da tescillenmiş olacak. Sudan’da tescil edilmesi durumunda Türk Tohumları aynı zamanda 19 Afrika ülkesine de gümrüksüz gönderilebilecek. Bu vesileyle Türkiye Afrika’daki tarım sektörüne büyük katkıda bulunmuş olacak. Deneme sonrasında Trakya’nın yıllık 50 milyon dolarlık bir ticaret kapasitesi oluşacağı da ifade edildi.

Anlaşma öncesinde açıklamada bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Trakya bölgemize Pazartesi gününden beri farklı ziyaretlerde bulundular. Bugün burada, Sudanlı heyetle, Trakya Dış Ticaret Platformu ve Trakya Tohum A.Ş. şirketimiz arasında ikili ticari anlaşmalar yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Yaklaşık 1-1 buçuk yıldır, Sudan’la bölgemiz ikili görüşmeler yapmakta. Ziyaretler yapılmakta, farklı sektörlerde iş birliği arayışındaydık. Bugün burada bu arayışlarımızın bu çalışmalarımızın bir nihayeti, bir neticesi olarak toplanmış bulunmaktayız. İnşallah bugün burada tarım makinaları, tarım aletleri ve gereçleri ile beraber Trakya Tohum A.Ş.’mizin burada üretmiş olduğu tescilli tohumlarımızın Sudan’da denemesi yapılarak orada tescillenmesi ve tescillendikten sonrada satışı yapılması için Sudan’da ki devlete ait tohum birliklerimiz üzerinden çalışmalar devam ettirilecektir’’ dedi.

Şahin açıklamasının devamında, “Amacımız Trakya Kalkınma Ajansı olarak, Trakya Dış Ticaret Platformu, Trakya Tohum A.Ş ve derneğimiz hep beraber, Trakya’da iş hayatının, sanayinin, ticaretin özellikle tarım makinaları traktör ve buna benzer ürünlerle tohumculuk sektörümüzün, tohum şirketlerimizin buradan yurt dışına açılması, farklı pazarlar bulabilmesi. Özellikle Afrika’da çok ciddi açık var, bunlardan bir tanesi de Sudan, Sudan’la ikili ilişkiler geliştirerek mal satımı veya ikili işbirlikleri yapılarak mümessilliklerin verilmesi gibi işler yapmaya çalışıyoruz. Sudan’a girdiğiniz zaman Sudan’dan etrafındaki 19 Afrika ülkesine gümrüksüz mal satabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir tohumunuz orada tescillendiğinde, onaylandığında orada satılırken aynı zamanda 19 tane farklı Afrika ülkesinde de aynı sanki Sudan’a satılıyormuş gibi, gümrüksüz ve gümrük vergisi ödemeden serbest bir şekilde dolaşım hakkı var. Bizim için stratejik bir öneme sahip Sudan bu anlamda Sudan’la ilişkilerimizi geliştirmek, Trakya’ya özgü güçlü olduğumuz özellikle tohum ve tarım makinaları üzerine yoğunlaşarak oradaki tarımsal faaliyetlerin girişimine katkı sağlamak istiyoruz’’ diyerek açıklamasını noktaladı.

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