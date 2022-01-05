Trakya Birlik 2021 yılını karla kapattı

Trakya Birlik 2020-2021 iş yılı olağan genel kurul toplantısında açılış konuşmasını yapan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, doğru ticari hamleler ile toplam 259 milyon 301 bin lira gibi iyi bir kar ile yılın kapatıldığını söyledi.

Genel kurul toplantısında mevcut 332 temsilciden 294 temsilci hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, konuşmasında 2020-2021 iş yılının genel değerlendirmesiyle başladı. 1 Ağustos 2020 tarihinde başlayan iş yılının ilk ve en önemli faaliyetinin hasat dönemi hazırlıklarının tamamlanarak mubayaanın başlaması olduğu belirten Kırbiç, tüm ortakların ve kamuoyunun beklediği ürün fiyatının belirlenmesi ve ortakların emeklerinin karşılığı olarak ürün bedellerinin ödenmesi olduğunu söyledi.

"Zorlu bir iş yılını başarıyla tamamladık"

Ekonomik anlamda çok dalgalı ve zor piyasa koşullarında üreticilerin alın terinin karşılığını bulması için yoğun emek ve çabalar sarf ederek zorlu bir iş yılını başarıyla tamamladıklarını aktaran Kırbiç, doğru ticari hamleler ile toplam 259 milyon 301 bin TL gibi iyi bir kar ile yıl kapatıldığını söyledi.

"2021 yılını başarılı şekilde tamamladık"

2020-2021 ayçiçek üretim sezonunda iç piyasa fiyat hareketlerinin yanı sıra dış piyasa fiyatlarının da gözlemlendiğini söyleyen Kırbiç, "Hükümetimizin sağladığı yerli üretimi destekleme amaçlı ithalatı düzenleyici destekler ile koordineli olarak birliğimiz, 24 Ağustos 2020 tarihinde yüzde 40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği tohumu için 3 bin 240 lira/ton fiyat ile avans ödemesi gerçekleştireceğini açıklamıştır. Akabinde 2 Eylül 2020 tarihinde yüzde 40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği tohumu için avans ödeme fiyatını 3 bin 550 lira/ton olarak revize etmiştir. 14 Eylül 2020 tarihine gelindiğinde ise 2020-2021 iş yılı yüzde 40 yağ oranlı yağlık ayçiçeği tohumu için 3 bin 850 lira/ton ön alım fiyatı açıklamış olup takip eden süreçte hasat bitimine kadar 263 bin 854 ton yağlık ayçiçeği tohumu mubayaa edilerek 1 milyar 64 milyon 730 bin 979 TL ürün bedeli tutarı ortaklarımıza ödenmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Gelen taleplerin tamamını karşıladık"

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeği alım dönemini takip eden süreç içerisinde değişken ve zorlayıcı piyasa şartlarına, yüksek finansman maliyetlerine rağmen ortaklarına kullandırılan kredilerde hiçbir kısıtlama olmaksızın gelen taleplerin tamamı karşıladıklarını ifade etti. Kırbiç, "Uygun maliyetler ile ithal edilerek Trakya Birlik markasıyla ortaklarımızın istifadesine sunulan üre gübresi başta olmak üzere, tohum, zirai ilaç ve karma yem gibi hayvansal ve tarımsal üretim girdileri yanı sıra tarla hazırlığı ve ekim giderlerinin karşılanmasına yönelik nakdi krediler ile Birliğimiz üretimi rafine yağ, margarin, ayni kredi kooperatiflerimizce ortak ve müşterilerimize sunulmuştur. Trakya Birlik olarak piyasada mevcut her türlü fırsat ve tehdit göz önünde tutularak sürdürülebilir işletmeciliğin temel düsturu basiretli tacir olmanın yanı sıra ortaklarımızın çıkarlarının ön planda tutulduğu 2020-2021 iş yılını, yüksek üretim ve satış rakamları beraberinde yapılan doğru ticari hamlelerle başarılı şekilde tamamladık" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Divan seçimi yapıldı. Buna göre Divan Başkanlığına Durgut Ersoy, Başkan Yardımcılığına Levent Kızıltan, katip üyeliklere ise Muzaffer Borucu ve Hakkı Çetin seçildi. Divan heyetinin yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

2020-2021 iş yılı Yönetim Kurulu çalışma raporları, bilanço ve gelir tablolarının okunması incelenerek müzakeresinin görüşüldüğü toplantı basına kapalı şekilde devam etti.