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’’Traktör satışlarında ve tarım sektöründe patlama yaşanıyor’’

İş adamı Yiğit Can, ’’Geçmiş yıllarda yaşanan ekonomik sarsıntıların sebebiyle durma noktasına gelen traktör satışlarında ve tarım sektöründe 2020-2021 senesinde patlama yaşanıyor’’ dedi.

Ekonomi 18.01.2021, 15:07
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’’Traktör satışlarında ve tarım sektöründe patlama yaşanıyor’’

İş adamı Yiğit Can, ’’Geçmiş yıllarda yaşanan ekonomik sarsıntıların sebebiyle durma noktasına gelen traktör satışlarında ve tarım sektöründe 2020-2021 senesinde patlama yaşanıyor’’ dedi.

2021 yılı pandemi sebebiyle tarım sektörü açısından ciddi boyutta yönelim vadeden bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüs sebebiyle yaşanılan pandemi sürecinde, insanların şehir hayatından ziyade kırsal kesime yönelmesiyle tarıma duyulan rağbet, beraberinde traktör satışlarını da getirdi. Yağışların sağlamış olduğu olanaklar ve dövizdeki düşüş eğilimiyle birlikte canlanan alım piyasası hakkında Konyalı İş adamı Yiğit Can açıklamalarda bulundu.

’’İlk 6 ayda 500 milyon liraya yakın traktör satışı hedefliyoruz’’

Traktör satışlarına değinen İş adamı Yiğit Can, ’’Geçmiş yıllarda yaşanan ekonomik sarsıntıların sebebiyle durma noktasına gelen traktör satışlarında ve tarım sektöründe 2020-2021 senesinde patlama yaşanıyor. Koronavirüs sebebiyle şehirlerde uygulanan kısıtlamalar insanları şehir hayatından ziyade kırsal kesime yönlendirirken, tarıma duyulan rağbet, beraberinde traktör satışlarını da getirdi. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 200 artan traktör satışlarıyla birlikte, ilk 6 ayda 500 milyon liraya yakın traktör satışı hedefliyoruz’’ dedi.

’’Türkiye’nin traktör sektöründe en büyük filo satışını gerçekleştirdik’’

Sektörde en büyük filo satışını geçekleştirdiklerini dile getiren İş adamı Can, ’’Pandeminin traktör satışlarında uzun zamandır görülmeyen hareketliliği getirmesi üreticiyi her ne kadar sevindirse de üreticiler, alıcılara yetişemiyor. Tarımsal üretimin vazgeçilmezi olan traktörde her ne kadar üretim rakamları geçen yıllara göre artsa dahi tarıma yönelen şehircilere traktör yetişmiyor. Otomobil pazarında yaşanan fiyat artışı, traktör piyasasını da etkilemiş olmasına rağmen talepler kesilmedi. 2020’nin başından bu yana traktör fiyatlarındaki artışın yüzde 30’u bulması dikkat çekiyor. 2019 senesinde 21 bin traktör satışı gerçekleşirken, bu sayı geçtiğimiz 2020 senesinde 42 bini bulmuş durumda. Traktör alımındaki artışı vergi oranının otomobilden daha düşük oluşu da etkiliyor. Otomobil fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 100’e yaklaşan fiyat artışlarına karşın, traktörde bu oranın daha düşük olmasının ve traktörlere uygulanan bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bulunmuyor oluşunun da alımda rolü büyük. Sıfır kilometre traktörler yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanırken, ikinci el traktörde ise KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor’’ şeklinde konuştu.

’’Dövizin düşüşü faiz oranını tetikledi’’

Dövizin düşüşüne dikkat çeken İş adamı Can, ’’Tarım hayatımızın vazgeçilmez temel parçalarından olduğu sürece sektöre yenilik kazandırmamız gerekiyor. Biz de yenilik kazandırmaya ve hedeflediğimiz satış adetlerini yakalamak için yeni yatırımlar, yeni yüzler, yeni teknolojiler sunmaya devam ediyoruz. Dövizde yaşanan düşüş yüz güldürdü fakat bu olay faiz oranlarını tetikledi, faiz oranlarında artışa sebep oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda faizlerin artışı, ulaşmak istediğimiz rakamlara ulaşmamızı etkileyen bir durum değildir. Sonuç itibari ile yerimizde saymak yerine yeni teknolojileri tarıma kazandırarak tarım sektöründe yapılan temel yatırımların maliyetini minimuma düşürme ihtimali söz konusudur. Pandemi süreci halkımızın şehirlerden köylere inmesine ve üretime önem vermesini sağlamıştır. Şu an ilk 6 ayda 500 milyon liraya yakın traktör satışı hedefliyoruz. Üretim yapmak isteyen her kişi traktör sektörüne uğramak zorundadır. 2021 yılı tarımın ve tarımın vazgeçilmezi, traktör sektörünün ise altın yılı olacak diyebiliriz ki, bu iş zaten bizim işimiz. 4’üncü nesildir traktör satışı yapıyoruz” İfadelerini kullandı.
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