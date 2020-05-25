Trafik sigortasında fiyat indirimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında iki önemli değişiklik yaptı. Buna göre sigorta fiyatında indirime gidilirken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi. Her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75'e düşürüldü. Sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik sigortası satma sınırlaması getirildi.

İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürdü.

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması kapsamında sigorta şirketlerine, her ay sigorta primlerini yüzde 1.5 oranında arttırma hakkı tanınmıştı. Bu da yıllık yüzde 18'lik artış anlamına geliyordu. Bakanlık, çıkardığı genelge ile aylık fiyat artışını yüzde 0.75'e düşürdü. Yıllık artış yüzde 9’u geçemeyecek.

2021 YILINDA ZAM YÜZDE 1’E ÇIKACAK

Haziran ayından sene sonuna kadar sigorta Şirketleri, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 0.75 oranında arttırabilecek. Yeni düzenleme ile 2021 yılında ise bu oran yüzde 1'e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 1 oranında arttırabilecek.

Turusan Bağcı, Koronavirüs nedeni ile Trafik Sigortası ve Kasko poliçelerinde 2020 Nisan ayı verilerine göre bir önceki yıl 2019 Nisan verileri karşılaştırıldığında bir aylık kaybın önemli oranlarda olduğu, Mayıs ayında ise daha da artacağı konusunda endişeliyiz. Destek olmak adına önce vadeleri 1 ay uzattıklarını , taksitlerde ise 1-3 ay arası eteleme yaparak sektör olarak destek olduklarını, bu düzenlemeler ile fiyat artışının biraz daha düşük kalarak sigortalılara destek olunmaya devam edildiğini belirtti.