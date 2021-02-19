Trafik hasarlarında hizmet bedeli ödenecek

Mustafakemalpaşa Madenî Eşya Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Önder Aydın, federasyon nezdinde yapılan teşebbüsler neticesinde trafik hasar ödemelerinde tazminat alacaklısı tarafından sigorta şirketine hitaben yazılan ve ödeme işleminin doğrudan hizmet sağlayıcısına yapılmasına dair yazılı talep hakkında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun genelge yayımladığını söyledi.

Yürürlüğe giren genelgeye göre, hasar gerçekleştikten sonra onarımı veya tedâriki mümkün bir kıymetin tazminat alacaklısı tarafından hizmet sağlayıcısına başvurulması durumunda, sigorta şirketi hizmet bedelini doğrudan hizmet sağlayıcısına ödeyecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2021/1 sayılı genelgesi hakkında bilgiler veren Önder Aydın, sigorta alacaklarının takibi, tahsili ve devrine ilişkin usûl ve esasları belirleyen genelgenin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılık yapan kurum ve kuruluşlar ya da hesap nezdinde sigorta tazminatı alacaklarına dair yürütülen tüm işlemlerde uygulanacağını kaydetti.

Aydın, “Takip, tahsil, devir, ödeme süreçleri, başkası lehine sigorta, ve özel hükümlerden oluşan genelge ile hasar gerçekleştikten sonra onarımı veya tedariki mümkün bir kıymetin tazminat alacaklısı tarafından hizmet sağlayıcısına başvurulması durumunda, tazminat alacaklısı tarafından sigorta şirketine hitaben yazılan ve ödeme işleminin doğrudan hizmet sağlayıcısına yapılmasına dair yazılı talebin sigorta şirketine iletilmesi üzerine, sigorta şirketi hizmet bedelini doğrudan hizmet sağlayacısına ödeyecek. Tazminat alacaklısının sağlık kuruluşundan hizmet alması durumunda ise tazminat alacaklısı tarafından sigorta şirketine hitaben yazılan ve ödeme işleminin doğrudan sağlık kuruluşuna yapılmasına dair yazılı talebin sigorta şirketine iletilmesi üzerine, söz konusu şirket hizmet bedelini doğrudan sağlık kuruluşuna ödeyecek” diye konuştu.

Sigorta şirketi ile hizmet sağlayıcısı veya sağlık kuruluşu arasında ayrıca bir anlaşma olup olmadığına bakılmaksızın, sigorta şirketi tarafından ilgili hizmet sağlayıcısı veya sağlık kuruluşuna doğrudan ödeme yapılacağını ifade eden Önder Aydın, “Üyelerimiz ve ilgililer, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin genelgenin bütününe, federasyonumuzun resmî sitesinden ulaşabilir” dedi.