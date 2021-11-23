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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 7,9 azaldı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 25 milyon 105 bin 532 oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,9 azaldı.

Ekonomi 23.11.2021, 10:09
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 7,9 azaldı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 25 milyon 105 bin 532 oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, ekim ayında 85 bin 691 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,8’ini otomobil, yüzde 22,8’ini motosiklet, yüzde 15,4’ünü kamyonet, yüzde 7,0’ını traktör, yüzde 2,9’unu kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,9 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 27,1, kamyonda yüzde 19,2, kamyonette yüzde 15,6 artarken minibüste yüzde 46,9, motosiklette yüzde 27,6, otobüste yüzde 12,2, traktörde yüzde 10,3 ve otomobilde yüzde 2,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 azaldı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 12,7, motosiklette yüzde 5,6, traktörde yüzde 3,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,8 artarken otomobilde yüzde 38,6, minibüste yüzde 21,0, kamyonette yüzde 17,0 ve otobüste yüzde 13,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 25 milyon 105 bin 532 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,8’ini motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 884 bin 90 adet taşıtın devri yapıldı

Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 71,4’ünü otomobil, yüzde 15,6’sını kamyonet, yüzde 5,4’ünü motosiklet, yüzde 3,2’sini traktör, yüzde 2,0’ını kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 43 bin 538 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,9’u Fiat, yüzde 12,0’ı Renault, yüzde 8,5’i Volkswagen, yüzde 7,8’i Hyundai, yüzde 6,6’sı Peugeot, yüzde 5,7’si Citroen, yüzde 5,3’ü Honda, yüzde 5,2’si Toyota, yüzde 4,9’u Dacia, yüzde 4,0’ı Opel, yüzde 2,9’u Ford, yüzde 2,8’i BMW, yüzde 2,6’sı Audi, yüzde 2,5’i Kia, yüzde 2,2’si Mercedes-Benz, yüzde 1,9’u Seat, yüzde 1,8’i Nissan, yüzde 1,4’ü Volvo, yüzde 1,4’ü Skoda, yüzde 0,7’si Suzuki ve yüzde 3,2’si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ekim döneminde 998 bin 860 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 17,4 artarak 998 bin 860 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,8 azalarak 34 bin 111 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 964 bin 749 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 61,7’si benzin yakıtlıdır

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 642 adet otomobilin yüzde 61,7’si benzin, yüzde 23,9’u dizel, yüzde 8,9’u elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,5’i LPG yakıtlıdır. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 634 bin 249 adet otomobilin ise yüzde 37,7’si dizel, yüzde 36,0’ı LPG, yüzde 25,4’ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,6’sı elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 642 adet otomobilin yüzde 28,9’u 1401-1500, yüzde 26,6’sı 1300 ve altı, yüzde 22,2’si 1301-1400, yüzde 14,8’i 1501-1600, yüzde 6,2’si 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 221 bin 452’si beyaz renklidir

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 642 adet otomobilin yüzde 41,0’ı beyaz, yüzde 27,5’i gri, yüzde 11,0’ı mavi, yüzde 7,7’si kırmızı, yüzde 6,3’ü siyah, yüzde 2,2’si turuncu, yüzde 1,1’i kahverengi, yüzde 0,6’sı sarı, yüzde 0,4’ü yeşil renkli iken yüzde 2,2’si diğer renklerdedir.

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