Trabzon’un kaçak somonları Rizeliler’in yüzünü güldürüyor

Trabzon’un Arsin ilçesi açıklarındaki balık kafeslerinin fırtına nedeniyle yırtılması sonucu kafesten kaçan somonlar, Arsin ilçesine 60 km mesafedeki Rize’de olta balıkçıları tarafından tutulurken uygun fiyatlardan da tezgahları süslüyor.

4 gün önce akşam saatlerinde Trabzon’un Arsin ilçesinde, özel bir şirkete ait kültür balıklarının yer aldığı kafeslerden biri, şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldı. Kafesin yırtılması ile bütün balıklar denize dağıldı. Değeri yüksek olan ve genellikle yurt dışına ihraç edilen bu balıklar Trabzon ve Rize’de de av yasağı çerçevesine girmeyen kayıkların yanı sıra olta balıkçıları tarafından tutulmaya devam ediliyor. Herkesin kolayca ulaşamadığı ve kilogram fiyatı 150 TL’yi aşan bu değerli balıkların avlanması Rize’de vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Trabzon’da kafesin yırtılması ile denize dağılan balıkların 60 km mesafedeki Rize’ye ve yine Arsin’e 150 km mesafedeki Artvin’in Hopa ilçesine kadar gidebileceğini ifade eden Ayhan Aksu isimli olta balıkçısı “Trabzon’dan kaçan somonları burada tutuyoruz. Bu işten zevk alıyoruz. Dün güzeldi ama bugün bir tane bile alamadık. Trabzon’daki kafesin patlamasıyla somonlar Hopa’ya kadar gider. Bizde buradan nasibimizi alırız. Somon güzel balıktır herkesin yemesini tavsiye ederim” diye konuştu.

Eren Aksoy isimli bir diğer olta balıkçısı ise gün geçtikçe oltalarına gelen somon balıklarının azaldığının altını çizerek “Dün güzeldi, o kaçan balıklardan 5-6 tane yakaladık. Fakat bugün henüz rast gelmedi. Devam edecek tabi ki, hemen hemen 600 ton balık kaçmış havuzlardan. Balık çiftlikleri vardır, onların havuzları da denizlerde olur. Onların ağlarına ya yunuslar patlatmış ya da havuzların taşları vardır. Ağları parçalamışdır büyük bir ihtimalle çünkü bende eski bir balık havuzcusuyum” ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarından aldığı ’somon balığı bolluğu’ duyumunun üzerine oltasını aldığı gibi balık tutmak için kıyıya geldiğini ifade eden Murat Uzun da “Ben bugün geldim ama dün duydum ki arkadaşlar yakalamış. Ben daha henüz yakalayamadım. Olayı duyduk, somon balığı yakalayanları haberde duyduk. Biz de dedik şansımız deneyelim ama olmadı” şeklinde konuştu.

Kilogram fiyatı 150 TL’nin üzerinde olan somon balığının yırtılan kafes nedeniyle bol olmasının fiyatları yarıdan daha aşağıya indirdiğinin altını çizen balıkçı esnafı Kadir Ali Şimşek ise “Somon balığında dünden beri satışlarımız devam ediyor. Ben dünden beri somonu 60 liraya sattım. Bugün yine 60 liraya satacağım çünkü herkes yesin. Yiyemeyen, alamayan kalmasın” dedi.