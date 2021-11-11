Trabzon’dan 60 ülkeye ’savunma’ ihracatı

Pandemi döneminin zorlu şartlarına rağmen savunma sanayisi son iki yılda büyük bir ivme kazandı. TİSAŞ Yönetim Kurulu Temsilcisi Murat Alemdaroğlu, “Salgın döneminde savunma sanayisi olumlu etkilendi. İhracattaki adetler ve talepler oldukça fazlaydı. Bizde üretimimizin büyük bir çoğunluğunu ihracata yönlendirdik. 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı İstanbul’da devam ediyor. Savunma sanayi alanında birçok yerli firmanın katılım sağladığı fuarda Trabzon Silah Sanayii A.Ş polimer ve çelik gövdeli tabancalarının yanı sıra 5.56 ve 7.62 piyade tüfekleriyle yerini aldı. Pandemi döneminde diğer sektörlere göre savunma sanayisinin oldukça hızlı büyüdüğünü belirten Trabzon Silah Sanayi Anonim Şirketi (TİSAŞ) Yönetim Kurulu Temsilcisi Murat Alemdaroğlu, ayrıca bu dönemde imalatını gerçekleştirdikleri tabanca ve piyade tüfeklerinin büyük bir çoğunluğunu ABD’ye ihraç ettiklerini dile getirdi. Alemdaroğlu, "ABD en büyük ihracat payımızı oluşturuyor. Bunun yanında 60 tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Pandemi ile beraber bazı sektörlerde daralmalar meydana geldi fakat savunma sanayisi bu dönemde çok büyük bir ivme kazandı” ifadelerini kullandı.

“60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz”

İhracatlarının büyük bir çoğunluğunu ABD’ye yaptıklarını belirten Yönetici Murat Alemdaroğlu, “Savunma sanayii büyük bir ivme kazanmış durumda. Sektör açısından birkaç ay önce güzel bir fuar gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden gelen insanlarla bu fuarda yeniden beraber olmaya çalışıyoruz. Standımızda polimer ve çelik gövdeli tabancalarımızın dışında piyade tüfeği modellerimiz bulunuyor. sıra piyade tüfeği de üretiyoruz. 5.56 ve 7.62 grubu olarak iki farklı piyade tüfeğimiz mevcut. İmalatları halen devam ediyor. İmalatını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin büyük bir çoğunluğunu ABD’ye ihraç ediyoruz. Bunun yanında 60’tan fazla ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerde kolluk güçlerinde ve bireysel olarak kullanımlarda satış gerçekleştiriyoruz. Şuanda devam eden birkaç projemiz var” şeklinde konuştu.

“Pandemi dönemiyle beraber talepler arttı”

Pandemi döneminde ihracattaki adetlerin ve taleplerin fazla olduğunu belirten Alemdaroğlu, "Bizde üretimimizin büyük bir çoğunluğunu ihracata yönlendirdik. 2021 yılında hedefimiz yaklaşık 150 bin adet silah üretimi yapıp bunları ihraç etmek. Umuyorum ki Aralık ayı içerisinde bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Pandemi ile beraber bazı sektörlerde daralmalar meydana geldi fakat savunma sanayisi bu dönemde çok büyük bir ivme kazandı. Özellikle son iki yıldır sektör büyük bir yükseliş gösteriyor” dedi.